Как над рейхстагом подняли Знамя Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. 30 апреля 1945 года Советское информбюро по всесоюзному радио сообщило, что в 14.25 над рейхстагом было водружено Знамя Победы. Его установил красноармеец Григорий Булатов вместе с лейтенантом Рахимжаном Кошкарбаевым. По воспоминаниям сержанта Виктора Правоторова, знамя было укреплено сначала на втором этаже, а затем на крыше рейхстага. Булатов прикрепил его к шее конной статуи.

Еще одно Знамя Победы в 14.30 водрузили воины 674-го стрелкового полка лейтенант Семен Сорокин, старший сержант Иван Лысенко, сержант Виктор Правоторов, красноармейцы Орешко, Брюховецкий, Габидуллин, Пачковский, Санкин. Третий флаг установил на фронтоне рядовой 756-го стрелкового полка Петр Щербина. Флаг на обрешетке купола рейхстага был водружен в 22.00 младшим сержантом Мелитоном Кантария и сержантом Михаилом Егоровым , которых сопровождал лейтенант Алексей Берест

Знамя Победы над рейхстагом

Длительное время официальной, транслировавшейся в учебниках истории, была версия о том, что первыми Знамя Победы над рейхстагом водрузили Егоров и Кантария.

Однако еще в 1991 году Кантария рассказал, что первыми в рейхстаг ("мрачное здание с грязно-серыми колоннами и куполом на крыше") проникли разведчики Виктор Правоторов и Булатов, последний и укрепил флаг на фронтоне.

Григорий Булатов со Знаменем Победы

В мае 1945 года за водружение Знамени Победы над рейхстагом было подписано около 30 наградных листов на присвоение звания «Герой Советского Союза». В числе представленных к награде были солдаты разведывательной группы Семена Сорокина — рядовые Булатов, Орешко, Брюховецкий, Пачковский, Габидуллин, Санки, Долгих и старшие сержанты Правоторов и Лысенко.

В наградном листе Булатова отмечалось, что он «в числе группы разведчиков при поддержке мощного налета нашей артиллерии вплавь переправился на другой берег канала и стремительным броском ворвался в тыл противника, захватив несколько его огневых точек». «Используя успех разведчиков, через канал было переброшено еще несколько штурмовых взводов, чем был обеспечен прорыв немцев. Тов. Булатов в группе разведчиков, пользуясь тем, что линия обороны противника нарушена, обошли крупный заданный пункт и открыли путь отхода его гарнизону. При отходе немцы были встречены сильным огнем из пулеметов и загнаны в подвалы каменных зданий. В результате чего подошедшее наше подразделение захватило в плен более 250 немецких солдат и офицеров и иного вооружения. 28.04.1945 года, ведя ожесточенные бои на подступах к рейхстагу, товарищ Булатов был из числа тех, кому было приказано при поддержке артиллерии на подручных форсировать реку Шпрее и прорываться к зданию рейхстага и водрузить над ним Знамя Победы. Беря с боем каждый метр площади, в 14 часов 30.04.1945 года ворвались в здание рейхстага, с ходу захватили выход одного из подвалов, заперев там до 300 немецких солдат гарнизона рейхстага. Пробившись на верхний этаж, тов. Булатов и группа разведчиков в 14 час 25 мин водрузила над рейхстагом Красное Знамя. Достоин присвоения звания „Герой Советского Союза“, — говорится в наградном листе.

Надо сказать, что этого звание Булатов так и не получил.

Салют Победы над Рейхстагом

Примечательно, что в кинохронике, снятой известным кинооператором, кинодокументалистом Романом Карменом в рейхстаге уже 2 мая, знамя несет Булатов, а его сопровождает лейтенант Сорокин. Прибыв на место съемок, Кармен поинтересовался у военных, кто первым водрузил Знамя Победы. Те указали на Булатова. Когда кинодокументалист позвал рядового для съемок, с тем пошли его командир Сорокин и несколько военнослужащих из другой группы (в которую, кстати, входили Егоров и Кантария).

По воспоминаниям Сорокина, Егоров и Кантария отказались от участия в съемках под предлогом, что они не первыми водрузили флаг. „Фотограф Рюмкин и кинооператор Кармен прибыли к нам 2 мая и спросили: кто водружал? Пойдемте сниматься. И Егоров с Кантарией не пошли, они сразу сказали: мы не первые“, — рассказал ветеран.

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