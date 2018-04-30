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Россияне Бажина/Шлейхер стали четвёртыми на этапе Мировой серии в прыжках в воду
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Россияне Бажина/Шлейхер стали четвёртыми на этапе Мировой серии в прыжках в воду 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Российские спортсмены Надежда Бажина и Никита Шлейхер заняли четвёртое место в соревнованиях смешанных дуэтов в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе Мировой серии, проходившем в Монреале (Канада).
Россияне набрали 299,40 балла. Первый результат показали канадцы Дженнифер Абель и Франсуа Имбо-Далюк. В тройку лучших также вошли британская и немецкая пары.
Следующий этап Мировой серии будет проходить в Казани с 4 по 6 мая. Синхронные прыжки в воду. 3 м Мировая серия. Монреаль (Канада)
1. Дженнифер Абель/Франсуа Имбо-Дюлак (Канада) — 325,20 2. Грейс Рид/Томас Дэйли (Великобритания) — 300,84 3. Тина Пунцель/Лу Массенберг (Германия) — 300,15 4. Надежда Бажина/Никита Шлейхер (Россия) — 299,40
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