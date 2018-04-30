«Сын полка» Иван Абдулов: война, напутствие Сталина и встреча с Кастро

Страны Содружества готовятся встретить 73-ю годовщину Победы. Среди фронтовиков и Иван Абдулов, самый молодой в Казахстане ветеран Великой Отечественной войны. Воспитанник детского дома участвовал в обороне Москвы и битве на Курской дуге, передает корреспондент «МИР 24» Тимур Сандыбаев

Его жизнь как остросюжетное кино. В 13 лет детдомовец Иван Абдулов убегает на фронт и попадает в знаменитую дивизию генерала Панфилова.

Абдулова назначают личным адъютантом комбата Бауыржана Момышулы. Подросток доставляет важные сообщения в штаб дивизии и однажды спасает жизнь своему командиру. После очередного сражения с группой санитаров осматривает поле боя и видит, как раненый фашист целится в Момышулы.

«У меня был пистолет ТТ. И в тот момент, когда он встал на колено, я в него выстрелил», — говорит ветеран.

Бои за Москву, сражения на Курской дуге. Два ранения и контузия. За храбрость и мужество сержанта Абдулова награждают медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. В 1944 году «сына полка» отправляют в Суворовское училище.

«Сталин нам сказал: ребятишки, мы стареем и передаем в ваши руки государство и народ», — говорит Абдулов.

Позже — Высшая школа КГБ в Москве. В период Карибского кризиса Абдулов отправляется на Кубу и встречается с Фиделем Кастро

«И вот Фидель Кастро мне предлагает: оставайся, будешь правой рукой, переводчиком. А я подумал, государство меня учило, подняло — и не согласился. Я государство не продаю», — говорит он.

Свое последнее служебное назначение в Ташкент Иван Акимович получает в качестве начальника контрразведки Туркестанского военного округа.

Каждый год на 9 мая встречается с однополчанами и рассказывает школьникам о том, как важно любить жизнь и помнить о героях, которые защищали Родину.

В Великую Отечественную войну ушли на фронт более миллиона казахстанцев. Погиб каждый третий.

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