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Василий Баскаков сменил Петракова на посту главного тренера «Томи»
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Василий Баскаков сменил Петракова на посту главного тренера «Томи» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Новости в Томске
Василий Баскаков занял пост главного тренера «Томи» после отставки Валерия Петракова, информирует официальный сайт клуба. Должность стала вакантной 28 апреля, когда «Томь» в рамках 35-го тура ФНЛ дома проиграла «Зениту-2» (1:2).
— Руководством «Томи» принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову, — говорится в сообщении. — Он уже имеет опыт работы главным тренером «Томи» и в премьер-лиге, и в ФНЛ. К тому же, Василий Владимирович работает в тренерском штабе клуба уже 15 лет, знает возможности всех ребят в команде, и футболистам он хорошо знаком… Василий Баскаков в бытность свою футболистом всегда отличался лидерскими качествами (был капитаном команды) и бойцовским характером. А нынешней «Томи» порой явно не хватало бойцовских качествах — при исполнителях неплохого уровня. Хотя были, конечно, и другие проблемы. Будем надеяться, что с новым наставником «Томь» проявит настоящий мужской характер в оставшихся турах"
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