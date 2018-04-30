Курский «Авангард-М» с крупным счётом выиграл у «Локомотива» из Лисок 

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Курское «Динамо-Фарм» во втором матче турнира за 5-9-е места уступило «УГМК-Юниору» из Екатеринбурга

Курское «Динамо-Фарм» стартовало в турнире за 5-9-е места с поражения от столичной «МБА-2»