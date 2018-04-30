Курский «Авангард-М» с крупным счётом выиграл у «Локомотива» из Лисок 

В воскресенье в матче 2-го тура первенства России по футболу среди любительских команд Третьего дивизиона (зона «Черноземье») курский «Авангард-М» принимал на искусственном поле стадиона «Олимп» в парке КЗТЗ «Локомотив» из Лисок Воронежской области и одержал победу с крупным счётом 3:0 В отличие от нашей команды, являющейся «молодёжкой» «Авангарда», команда гостей является обычной взрослой командой без ограничений по возрасту футболистов. Железнодорожники построили свою игру от обороны, преодолеть которую молодым курянам поначалу было трудно. Первый острый момент у ворот «Локомотива» возник на 13-й минуте, когда с близкого расстояния по ним пробивал Константин Ковалёв, а его однофамилец голкипер по имени Алексей в падении перевёл мяч на угловой. Самый опасный момент у ворот нашей команды в этом матче возник на 34-й минуте. Партнёры вывели на ударную позицию Андрея Гарманова, и его удар метров с 10-12 парировал вратарь Андрей Чальцев. А на 37-й минуте футболисты «Авангарда-М» открыли счёт. Куряне провели атаку, и капитан команды Руслан Евглевский, получив мяч в центре, пробил по воротам метров с 22-23. Мяч, задев в полёте кого-то из защитников, влетел в дальний, правый от вратаря угол — 1:0. В конце первого тайма куряне забили гол «в раздевалку». На 43-й минуте Михаил Бабаев прошёл по левому флангу и из-за пределов штрафной отправил мяч «за воротник» голкиперу. Пролетев аккурат рядом с его шеей, «круглый» влетел в сетку — 2:0.
Во втором тайме несколько возможностей увеличить счёт упустил Дмитрий Переверзев, не сумев попасть в «рамку». А на первой компенсированной минуте по левому флангу в штрафную курян прошёл Максим Петров, и его удар с острого угла Чальцев ногами парировал на угловой. После подачи с угла поля на дальнюю штангу Артем Азаров пробил головой мимо цели. И тут же, на второй компенсированной минуте, последовала ответная атака наших футболистов также по левому флангу. Мяч в штрафной площади попал к Дмитрию Вяткину, который точно пробил в правый от себя нижний угол, — 3:0.
Набрав в 2 матчах 6 очков, подопечные Михаила Некрасова возглавляют турнирную таблицу. 6 мая в поединке 3-го тура «Авангард-М» сыграет в гостях с ФК «Орёл».
Олег Столбецов