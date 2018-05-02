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Стал известен капитан сборной Латвии на ЧМ
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Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионате мира в Дании 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Злина» Роберт Букартс выбран капитаном сборной Латвии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Латвии.
Ассистентами Букартса станут защитник «Лады» Кристапс Сотниекс и форварды рижского «Динамо» Микс Индрашис, Микелис Редлихс. Ещё одним ассистентом назначен нападающий чешского «Градец-Кралове» Андрис Джериньш.
В минувшем сезоне 27-летний Букартс забросил 21 шайбу и сделал 28 результативных передач в 50 матчах регулярного сезона чемпионата Чехии, в 4 матчах плей-офф на его счету 1 голевая передача.
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