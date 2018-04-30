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Поисковики нашли захоронения времен Великой отечественной войны на Синявинских высотах
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Поисковики нашли захоронения времен Великой отечественной войны на Синявинских высотах 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В месте ожесточенных боев до сих пор остается множество неучтенных воинских захоронений.
Поисковики совместно с Министерством обороны проводят экспедицию в Ленинградской области на Синявинских высотах. Во время Великой Отечественной бойцы Красной Армии из болот шли в атаку на позиции немцев, пытаясь прорвать кольцо блокады. В этих местах тысячи братских могил — и благодаря работе таких поисковых отрядов удастся узнать больше о героях фронта.
Одна из находок для простого обывателя больше похожа на ржавый кусок металла, в котором однако опытный поисковик сразу узнает советский пистолет-пулемет ППШ, от которого деревянный приклад уже сгнил и нет диска с патронами.
«Это скорее всего личное оружие солдат, которые здесь погибли. А то, что без диска — скорее всего здесь был бой, кончились патроны, а пустой автомат — кому он нужен», — объясняет замкомандира поискового отряда «Ястреб» Анатолий Шушурин.
В этом же окопе поисковики обнаружили останки сразу нескольких бойцов, а рядом с ними обломки советской мыльницы и самодельного карандаша. Причем нашли это фактически случайно, когда стали вкапывать стойки для палаток экспедиции «Волховский фронт». Даже спустя 70 с лишним лет здесь весь лес изрыт окопами и траншеями.
Об ожесточенности боев в этой местности свидетельствует количество боеприпасов, найденных неподалеку: это и огромный немецкий реактивный снаряд, рядом такой же, но калибром поменьше. Все это аккуратно сложили в одном месте и оградили лентой, позже их заберут саперы, чтобы уничтожить на полигоне.
Три года войска Волховского фронта пытались прорвать здесь кольцо блокады. Из болот шли в атаку на позиции немцев, окопавшихся на Синявинских высотах. Десятки тысяч наших бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести — многие из них лежат в неучтенных воинских захоронениях. Братские могилы не обозначены на картах, а в этом районе планируют начать копать песчаные карьеры. Не допустить, чтобы павших солдат потревожили ковши экскаваторов — вот главная задача поисковиков.
«Только недавно выяснилось, что неучтенных воинских захоронений здесь много, их надо найти и обозначить на местности, что они здесь есть. Сообщить эти данные в местную администрацию, военкомат, а в идеале еще и установить количество захороненных бойцов», — рассказал руководитель экспедиции «Волховский фронт 2018» Илья Дюринский.
Эта экспедиция была организована Поисковым движением России совместно с Министерством обороны. Вместе с «гражданскими» поисковиками в течение двух недель здесь будут работать военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона. Рядом с опытными исследователями — совсем молодые ребята из разных уголков страны. Отряд «Вертикаль» приехал сюда из Пермского края, а это больше двух тысяч километров.
«Сказали, что здесь очень много бойцов не поднятых — и нужны наши руки, нужно наше желание и поэтому первое, что я решила — обязательно детей привезу сюда! И вот мы здесь», — поделилась командир поискового отряда «Вертикаль» Нина Григорьева.
Здесь чуть ли не на каждой открытой возвышенности — обелиск или скромная братская могила. И благодаря труду сотен неравнодушных людей этих мест памяти тут точно станет больше.
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