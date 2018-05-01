Тренер «Ливерпуля» может возглавить «Арсенал»

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Желько Бувач может стать новым наставником лондонского «Арсенала». 56-летний специалист уже согласовал с «канонирами» все детали личного контракта, сообщает Pravdabl.

По информации издания, тренер, работавший последние 17 лет помощником Юргена Клоппа принял решение начать самостоятельную карьеру и сумел убедить руководством лондонского клуба, что сможет стать достойным приемником Арсена Венгера , который покинет «Арсенал» после окончания текущего сезона.

Ранее британские СМИ сообщили, что между Клоппом и Бувачем возник конфликт, и последний был отстранён от работы с командой. В пресс-службе «Ливерпуля» данную информацию не подтвердили, но заявили, что Бувач действительно не будет участвовать в тренировочном процессе по личным причинам.

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