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Тренер «Ливерпуля» может возглавить «Арсенал»
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Тренер «Ливерпуля» может возглавить «Арсенал» 

Свободная пресса 59 минут назад
Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Желько Бувач может стать новым наставником лондонского «Арсенала». 56-летний специалист уже согласовал с «канонирами» все детали личного контракта, сообщает Pravdabl.
По информации издания, тренер, работавший последние 17 лет помощником Юргена Клоппа принял решение начать самостоятельную карьеру и сумел убедить руководством лондонского клуба, что сможет стать достойным приемником Арсена Венгера, который покинет «Арсенал» после окончания текущего сезона.
Ранее британские СМИ сообщили, что между Клоппом и Бувачем возник конфликт, и последний был отстранён от работы с командой. В пресс-службе «Ливерпуля» данную информацию не подтвердили, но заявили, что Бувач действительно не будет участвовать в тренировочном процессе по личным причинам.
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