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Скандал позади! Тристан Томпсон вернулся в Instagram
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Скандал позади! Тристан Томпсон вернулся в Instagram 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
После нескольких недель обвинений в изменах Тристан Томпсон (27) вернулся в Instagram и порадовал подписчиков новостью о победе своей баскетбольной команды.
Вчера баскетболист выложил фотографию с игры и подписал: «Что за атмосфера! Потрясающая победа», а все потому, что его команда Cleveland Cavaliers победила в 7-й игре сезона. После скандалов с изменами Тристана и рождением малышки Тру Томпсон пропустил несколько игр и, казалось, потерял свою форму.
WHAT AN ATMOSPHERE IN THE Q! GREAT WIN #OnToTheNextOne
Публикация от Tristan Thompson (@realtristan13)
29 Апр 2018 в 3:19 PDT  СМИ пишут, что Тристан не рад, что его личная жизнь затмила его карьеру баскетболиста НБА.
«Тристан злится, что теперь он больше известен как предатель Хлои Кардашьян (33), чем успешный баскетболист», — сказал инсайдер Hollywood Life.
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«Тристан был не в форме в течение всего этого сезона, он не оправился от разрыва мышц голени в прошлом году и беспокоится о том, что его карьера катится вниз».
Напомним, 12 апреля Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон впервые стали родителями. У пары родилась дочка Тру. Но накануне родов в Сети появилось видео, на котором Тристан целуется со стриптизершей Лани Блэр. После репортерам удалось сделать несколько кадров, на которых видно, что они заходят в отель. На фоне скандала у Хлои начались преждевременные схватки. Кроме того, всплыло еще одно видео — на нем баскетболист весело проводит время с двумя девушками в клубе (оно было снято в октябре, когда Хлои уже была в положении).
https://www.youtube.com/watch?v=EVUIz9R-BuE  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skandal-pozadi-tristan-tompson-vernulsya-v-instagram/
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