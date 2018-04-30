В Приморском крае похоронили погибшего в годы ВОВ красноармейца

Совместный портрет Тимофея Степанова с супругой Аксинией — единственное, что осталось у дочек в память об отце, рассказал "ТВ Центр" . Когда младшего сержанта Степанова осенью 41-го призвали на фронт, Валентине Тимофеевне было пять лет, ее сестре Марии — всего три года.

Из села Березовка Красноярского края Тимофея Степанова в составе 378-й стрелковой дивизии 59-й армии направили на Волховский фронт. Красноармеец принимал участие в Любанской операции. Она оказала существенную поддержку защитникам Ленинграда и позволила советским войскам позже осуществить снятие блокады. Но вернуться с того поля боя живым удалось далеко не всем.

"Я помню, дед матери сказал не сразу. И потом только. Она так плакала", — рассказала дочь Тимофея Степанова Валентина Моисеева

Сестры не виделись больше 30 лет. Валентина переехала в Приморье, Мария — осталась в Красноярском крае. Но событие, в которое они даже и не верили, вновь объединило семью. Спустя 76 лет прах красноармейца Тимофея Степанова доставили в Приморье. В селе Чкаловское проживает большинство его родственников. Здесь же было решено провести и церемонию захоронения.

Останки поисковый отряд обнаружил на предполагаемом поле сражения, в нескольких километрах от Невы. Опознать солдата удалось благодаря его личным вещам.

Перевязочный пакет, учетный лист и награду «За верность присяге» передали в руки дочерям. Родственники не могли сдержать слез. На прощальную церемонию пришли почти все жители села. Под залпы караула прах Тимофея Степанова захоронили на местном кладбище.