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Жители посёлка Ветеран благодарны Володину за заботу
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Жители посёлка Ветеран благодарны Володину за заботу 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Жители посёлка Ветеран благодарны председателю Государственной Думы Вячеславу Володину за заботу и внимание к жителям старшего поколения.
Жительница поселка, ветеран труда Саратовской области Татьяна Копылова: «Я живу в поселке „Ветеран“ с января 2018 года, и до сих пор не могу поверить своему счастью! Живу одна в огромной квартире — 60 квадратных метров. Когда я приехала, квартира была полностью готова, даже оборудована техникой. Моя сестра, приехав в гости, позавидовала моим хоромам.
От всей души я благодарна Председателю Госдумы Вячеславу Володину, благодаря которому был построен такой замечательный поселок, за внимание к жителям старшего поколения. Благодаря таким людям, как Вячеслав Володин и Губернатор Валерий Радаев, мы еще сто лет проживем!».
Директор МОУ «СОШ р.п. Озинки» Ольга Бибикова: «В Озинском районе успешно реализованы много проектов, инициированных Председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным. Отремонтированы спортивные залы и площадки, построена новая школа в посёлке Сланцевый Рудник, учителя получили возможность повышать квалификацию и обмениваться опытом даже на международном уровне. А строительство спортивных объектов на стадионе, где сегодня юные озинцы могут только гонять мяч в приспособленных условиях, сделает спорт доступным и привлекательным для многих ребят. Здесь они смогут заняться волейболом, баскетболом, сдавать нормы ГТО. Конечно, все жители нашего райцентра благодарны за такую заботу о нашей глубинке, за постоянное внимание и помощь».
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