Саган сохранил лидерство в рейтинге UCI, Роглич вышел на четвёртое место

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал обновлённый рейтинг Мирового тура. Лидерство в общем зачёте сохранил словак Петер Саган . В первой тройке также остались Алехандро Вальверде и Ники Терпстра.

На четвёртое место обновлённого рейтинга вышел словенец Приож Роглич, представляющий команду LottoNL-Jumbo. Он поднялся сразу на 18 позиций после победы в гонке «Тур Романдии».

Лучшим из россиян является велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин , который со 100 набранными баллами занимает 111-е место. На 136-м месте располагается его партнёр по команде и соотечественник Вячеслав Кузнецов . Больше россиян в топ-200 нет.

В командном зачёте лидирует Quick-Step Floors. Второе место занимает австралийская команда Mitchelton-Scott, третье — BORA-Hansgrohe из Германии.

Рейтинг UCI Мирового тура (от 30 апреля 2018)

1. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) — 1901 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar Team) — 1682 3. Ники Терпстра (Нидерланды, Quick-Step Floors) — 1297 4. Приож Роглич (Словения, Team Lotto NL — Jumbo) — 1231 5. Жулиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — 1198… 111. Ильнур Закарин (Россия, Team Katusha Alpecin) — 100… 136. Вячеслав Кузнецов (Россия, Team Katusha Alpecin) — 66.