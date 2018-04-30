Новым атаманом ставропольского казачества избран Сергей Пальчиков

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. / ТАСС /. Ставропольские казаки избрали новым атаманом Сергея Пальчикова , работавшего заместителем председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, сообщает в понедельник пресс-служба комитета. Прежний атаман Александр Журавский около трех лет совмещал пост ставропольского атамана с должностью атамана Терского войскового казачьего общества и подал рапорт об отставке в связи с возросшим объемом работы на этом посту.

"Состоявшийся в Георгиевске отчетно-выборный круг Ставропольского окружного казачьего общества принял рапорт об отставке Александра Журавского. Подавляющим большинством участников казачьего круга Сергей Пальчиков был избран атаманом", — сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно старинным традициям, новый атаман получил «в науку» три удара нагайкой по спине, а затем торжественно зачитал слова присяги на верность казачеству. Среди главных задач он видит создание методической и материальной базы казачьего кадетского образования, развитие окружной казачьей дружины, консолидацию станичных и хуторских казачьих обществ в округе и возрождение института многодетной казачьей семьи. «Убежден, братья-казаки, что при вашей поддержке, войскового атамана, правительства и думы края, мы сможем сделать округ сильным партнером государства», — сказал Пальчиков.

В работе круга приняли участие 242 выборных казака из 26 районных и городских казачьих обществ. Круг прошел по казачьей традиции с молитвой, выборами есаула (ведущего круга), писаря и приставов для подсчета голосов, в присутствии войскового священника и под надзором совета стариков.

Сергей Юрьевич Пальчиков, 1985 года рождения, из кубанских казаков станицы Канеловской Краснодарского края. Имеет два высших образования, квалификация — экономист, магистр менеджмента. Государственный советник Ставропольского края третьего класса, мастер спорта по рукопашному бою, тренер, казачий чин — есаул, разработал более 15 предложений в проекты законов, касающиеся казачества Ставрополья. Женат, воспитывает двух сыновей.