Кошкам откроют доступ в подвалы многоквартирных домов

В фундаментах многоквартирных домов сохранят специальные отверстия для циркуляции воздуха ‐ продухи, передает телеканал «360».

Такое решение принято министерством строительства и жилищно‐коммунального хозяйства России. Это даст возможность кошкам беспрепятственно заходить в подвалы.

Размер продухов устанавливается в значении 15 на 15 сантиметров.

"Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", — рассказал заместитель министра Андрей Чибис

По словам Чибиса, собственники на общем собрании могут решить установить заградительную сетку на отверстиях. Это обеспечит воздухообмен в подвальных помещениях.

С призывами запретить ограничение кошек в подвалы ранее неоднократно выступали зоозащитники. Они напоминали, что подобные меры ведут к массовой гибели животных, замурованных в подвальных помещениях. Зимой же кошки не могут туда попасть, если им нужно спасение от какой-либо опасности.

Председатель думского комитета Владимир Бурматов отметил, что из-за существующих технических регламентов подвальные окна закрыты так, что животные не могут попасть внутрь или выйти из подвала. Если кошек в них нет, начинают плодиться грызуны. Замуровывание животных в подвалах депутат назвал попросту жестокостью.

По словам парламентария, на данный момент разрабатывается предложение по решению сложившейся ситуации. Оно будет направлено на имя вице-премьера Дмитрия Козака