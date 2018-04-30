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Кошкам откроют доступ в подвалы многоквартирных домов
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Кошкам откроют доступ в подвалы многоквартирных домов 

Газета.Ru 1 час назад
В фундаментах многоквартирных домов сохранят специальные отверстия для циркуляции воздуха ‐ продухи, передает телеканал «360».
Такое решение принято министерством строительства и жилищно‐коммунального хозяйства России. Это даст возможность кошкам беспрепятственно заходить в подвалы.
Размер продухов устанавливается в значении 15 на 15 сантиметров.
"Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", — рассказал заместитель министра Андрей Чибис.
По словам Чибиса, собственники на общем собрании могут решить установить заградительную сетку на отверстиях. Это обеспечит воздухообмен в подвальных помещениях.
С призывами запретить ограничение кошек в подвалы ранее неоднократно выступали зоозащитники. Они напоминали, что подобные меры ведут к массовой гибели животных, замурованных в подвальных помещениях. Зимой же кошки не могут туда попасть, если им нужно спасение от какой-либо опасности.
Председатель думского комитета Владимир Бурматов отметил, что из-за существующих технических регламентов подвальные окна закрыты так, что животные не могут попасть внутрь или выйти из подвала. Если кошек в них нет, начинают плодиться грызуны. Замуровывание животных в подвалах депутат назвал попросту жестокостью.
По словам парламентария, на данный момент разрабатывается предложение по решению сложившейся ситуации. Оно будет направлено на имя вице-премьера Дмитрия Козака.
О внесении изменений в существующий регламент в 2017 году высказались в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Чиновники предложили наложить запрет на замуровывание кошек в подвалах домов.
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