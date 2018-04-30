На «Волгоград Арене» заделают вскрытую кладку рядом с найденной трещиной

Трещина, обнаруженная и сфотографированная болельщиками первого тестового матча на новом стадионе «Волгоград Арена», не коснулась несущих конструкций и образовалась только на отделочных материалах.

Обнаружили трещину на штукатурке 21 апреля, когда на новом стадионе проходил матч клубов «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия». Сделанную неизвестным болельщиком фотографию моментально растиражировали социальные сети и телеграмм-каналы. В результате застройщику пришлось разбирать декоративную кладку на балке и доказывать Ростехнадзору , что конструкция стадиона безопасна.

— На фотографии был запечатлён деформационный шов, выполненный согласно проекту строительства стадиона. Он сделан, чтобы компенсировать нагрузки, возникающие при различных внутренних и внешних воздействиях, в том числе при температурных колебаниях, — рассказали V1.ru в пресс-службе компании-застройщика «Стройтрансгаз» , — Такие швы расположены в нескольких местах стадиона. Прочность, долговечность и безопасность стадиона не вызывает опасений.

В «Стройтрансгаз» уверяют, что треснула только наружная отделка, а сами конструкции — в отличном состоянии. Но, застройщику пришлось разобрать часть кладки, прилегающей к «треснувшей» балке, чтобы успокоить надзорные ведомства и общественность.

— Во время финишной отделки деформационный шов был покрыт шпаклёвкой и окрашен. Под трещиной на отделке идёт продолжение шва в виде лесенки, или «зуба». Трещина только на отделочных материалах, — заявили в пресс-службе. — Предписаний Ростехнадзора РФ по этому вопросу нет, потому что деформационные швы необходимы при строительстве. В соответствии с рабочей документацией, на уступе балки была выполнена кладка из газосиликатных блоков. Она была разобрана для демонстрации сохранности несущих балок из монолитного железобетона, а также конструкций деформационного шва. Эта кладка не является несущим элементом и несёт декоративную функцию, для придания балки прямоугольного сечения.

Как пояснили в ОАО «Стройтрансгаз» никаких претензий со стороны Ростехнадзора на региональном и федеральном уровне к компании не было и деформационные швы необходимы «Волгоград Арене».

— Шов обозначен в проектной документации. Проектировщики тщательно продумывали, в каких местах его делать, — говорят в пресс-службе. — Стадион ведь как живой организм. При снижении температур по законам физики всё сжимается. При повышении температуры расширяются материалы. При проектировании всё это учитывается. И то, что в отделке появляются трещины, как раз доказывает, что он стал настоящим «живым» организмом.