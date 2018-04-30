Дэвид Уоттс: нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире 

Вице-президент NBA Дэвид Уоттс рассказал, в чем заключаются особенности продвижения NBA в России.
"В этом сезоне была очень высокая конкуренция в регулярном чемпионате. До последнего игрового дня команды бились за место в плей-офф как в Западной, так и в Восточной конференции. Второй момент — в лиге появилось много новичков, которые проявили себя с самой лучшей стороны и показали выдающуюся статистику. В итоге количество подписчиков в наших соцсетях в России выросло с 60 до 145 тыс. человек. Считаю, это достойный шаг вперед.
Если говорить о негативе — матчи NBA начинаются ночью, в неудобное для российских зрителей время. Конечно, количество покупателей League pass (платная подписка на все матчи NBA) увеличивается, но нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире. Сейчас мы активно работаем над этим моментом. Также задумываемся и о том, чтобы делать хайлайты (нарезки лучших моментов матча) на русском языке. ", — цитирует его слова газета «Известия».