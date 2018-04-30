Дэвид Уоттс: нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире

Вице-президент NBA Дэвид Уоттс рассказал, в чем заключаются особенности продвижения NBA в России.

"В этом сезоне была очень высокая конкуренция в регулярном чемпионате. До последнего игрового дня команды бились за место в плей-офф как в Западной, так и в Восточной конференции. Второй момент — в лиге появилось много новичков, которые проявили себя с самой лучшей стороны и показали выдающуюся статистику. В итоге количество подписчиков в наших соцсетях в России выросло с 60 до 145 тыс. человек. Считаю, это достойный шаг вперед.