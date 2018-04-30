Папа Римский благословил гоночный электроболид

Понтифик также провел аудиенцию на площади святого Петра.

В этом году Рим стал одним из городов проведения соревнований «Формулы Е», санкционированных Международной автомобильной федерацией (FIA), которые проходят с 2014 года.

Первые заезды в итальянской столице должны состояться уже в субботу. В гараже у Папы уже имеется несколько электромобилей, как минимум три: Nissan Leaf, Opel Ampera-e и Lamborghini Huracan.