Папа Римский благословил гоночный электроболид 

Папа Римский Франциск встретился с участниками и организаторами гонок «Формулы Е» в Доме святой Марты и благословил электромобиль гоночной серии, передает ФБА «Экономика сегодня».
Понтифик также провел аудиенцию на площади святого Петра.
В этом году Рим стал одним из городов проведения соревнований «Формулы Е», санкционированных Международной автомобильной федерацией (FIA), которые проходят с 2014 года.
Первые заезды в итальянской столице должны состояться уже в субботу. В гараже у Папы уже имеется несколько электромобилей, как минимум три: Nissan Leaf, Opel Ampera-e и Lamborghini Huracan.