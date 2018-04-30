Молодёжные команды «Ахмата» и «Урала» обменялись голами

В рамках 28-го тура первенства России среди молодежных команд «Ахмат» и «Урал» не определили победителя.

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