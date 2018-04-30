Молодёжные команды «Ахмата» и «Урала» обменялись голами 

В рамках 28-го тура первенства России среди молодежных команд «Ахмат» и «Урал» не определили победителя.
Оба мяча команды забили в первом тайме. На точный удар Александра Галимова грозненцы ответили голом Арсена Адамова.
Протокол игры
Ахмат (мол.)
Урал (мол.)
30' Галимов Александр (0:1)
(1:1) Адамов Арсен 45'
Умаев Расул • Адамов Арсен • Магамаев Керим • Абдурахманов Адам • Магомадов Чингиз • Кадыров Абубакар • Умаев Идрис • Осмаев Адам • Ахильгов Абдурахман • Мацуев Минкаил • Исаев Раджаб
Полетаев Владислав • Хозин Владимир • Маковский Дмитрий 60' (Белоус Никита (60') • Кобзев Павел 80' (Фахрутдинов Алексей (80') • Галимов Александр • Кириллов Павел • Тушков Андрей • Татаринов Евгений 80' (Шептий Андрей (80') • Мамин Алексей
30 апреля.