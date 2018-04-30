Почеттино: «Мы жертвы собственного успеха»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил шансы своей команды на соперничество с топ-клубами Премьер-лиги.

"Мы жертвы собственного успеха, потому что мы опережаем планы своего проекта. Напоминаю вам, что на первом собрании с директором Даниэлем [Леви] и [владельцем] Джо Льюисом целью было перейти на новый стадион в течение четырех лет и создать команду, способную бороться за попадание в топ-4.

Мы создали этот проект совместно, «Тоттенхэму» нужна была четкая идея, дисциплина, принципы, правила, все основы проекта, привлечение молодежи.

Сейчас наступает новая эра для нас, мы будем играть на новом стадионе. Мы должны уметь контролировать свои ожидания, потому что нужно понимать наше положение, миллионы фунтов на посыпятся на нас с небес. Важно пересмотреть наши принципы и обсудить все заново, как только мы переедем на новый стадион.

Я понимаю, что другие команды продолжат делать то, что делают сейчас. Но мы продолжим мечтать об успехе, это необходимо, чтобы побеждать в больших матчах. Возможно, мы не достигнем уровня других команд, но мы должны продолжать мечтать", — цитирует Почеттино Sky Sports.

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