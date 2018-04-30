Ещё
FIFA назвала 13 видеоассистентов арбитров ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

FIFA назвала 13 видеоассистентов арбитров ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 23 минуты назад
Стали известны имена 13 судей, которые буду выполнять роль видеоассистентов арбитров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. В списке, опубликованном на официальном сайте FIFA, значится 13 имен: Абдулрахман Аль Яссим (Катар), Уилтон Сампайо (Бразилия), Гери Варгас (Боливия), Мауро Вильяно (Аргентина), Бастиан Данкерт (Германия), Артур Диас Соареш (Португалия), Павел Гил (Польша), Массимилиано Иррати (Италия), Тиаго Бруно Лопес Мартинш (Португалия), Данни Маккели (Нидерланды), Даниэле Орсато (Италия), Паоло Валери (Италия) и Феликс Цвайер (Германия).
"В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах FIFA, где у них была возможность повысить свою квалификацию, на практике применяя знания в области использования системы видеопомощи арбитрам", — подчеркивается в сообщении FIFA.
Чемпионат мира в России станет первым турниром, в котором будет применен видеоассистент VAR.
Эти 13 судей будут обслуживать матчи турнира только в качестве видеоассистентов. В дополнение к ним для выполнения функций видеоассистентов на играх Чемпионата могут быть назначены арбитры и помощники арбитров из списка, который FIFA опубликовала 29 марта. На каждом матче Чемпионата мира основной бригаде судей будут помогать по четыре видеоассистента.
Россиянин Сергей Карасев вошел в число главных арбитров ЧМ-2018.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
В Самаре стартовала акция "Футбольная весна" Более 370 команд примут участие в фестивале "Россия любит футбол!" Опубликован список "футбольных" авиарейсов ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпийская чемпионка Киселева стала врагом Украины6
Кудрявцева показала откровенное фото44
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение