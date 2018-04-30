FIFA назвала 13 видеоассистентов арбитров ЧМ-2018

Стали известны имена 13 судей, которые буду выполнять роль видеоассистентов арбитров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. В списке, опубликованном на официальном сайте FIFA, значится 13 имен: Абдулрахман Аль Яссим (Катар), Уилтон Сампайо (Бразилия), Гери Варгас (Боливия), Мауро Вильяно (Аргентина), Бастиан Данкерт (Германия), Артур Диас Соареш (Португалия), Павел Гил (Польша), Массимилиано Иррати (Италия), Тиаго Бруно Лопес Мартинш (Португалия), Данни Маккели (Нидерланды), Даниэле Орсато (Италия), Паоло Валери (Италия) и Феликс Цвайер (Германия).

"В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах FIFA, где у них была возможность повысить свою квалификацию, на практике применяя знания в области использования системы видеопомощи арбитрам", — подчеркивается в сообщении FIFA.

Чемпионат мира в России станет первым турниром, в котором будет применен видеоассистент VAR.

Эти 13 судей будут обслуживать матчи турнира только в качестве видеоассистентов. В дополнение к ним для выполнения функций видеоассистентов на играх Чемпионата могут быть назначены арбитры и помощники арбитров из списка, который FIFA опубликовала 29 марта. На каждом матче Чемпионата мира основной бригаде судей будут помогать по четыре видеоассистента.

Россиянин Сергей Карасев вошел в число главных арбитров ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.