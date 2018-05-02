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«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз Евгения Ловчева
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«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз Евгения Ловчева 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Рома» — «Ливерпуль» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18. Поединок состоится 2 мая в 21:45 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу гостей.
«Рома» отыграла два мяча в концовке первого матча. И сразу вспоминается противостояние римского клуба с «Барселоной» в четвертьфинале. Тогда «Рома» забила 3 безответных мяча и выдавила каталонский клуб из турнира. Но я уверен, что подобного не повторится в поединке с «Ливерпулем».
У команды Клоппа очень быстрая атака, которая великолепна в контратакующей игре. И то, что «Рома» будет вынуждена раскрываться, однозначно, на руку мерсисайдцам. Плюс Салах в сумасшедшей форме. Поэтому думаю, что «Ливерпуль» и в ответной встрече окажется сильнее.
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