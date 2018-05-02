«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз Евгения Ловчева

«Рома» отыграла два мяча в концовке первого матча. И сразу вспоминается противостояние римского клуба с «Барселоной» в четвертьфинале. Тогда «Рома» забила 3 безответных мяча и выдавила каталонский клуб из турнира. Но я уверен, что подобного не повторится в поединке с «Ливерпулем».

У команды Клоппа очень быстрая атака, которая великолепна в контратакующей игре. И то, что «Рома» будет вынуждена раскрываться, однозначно, на руку мерсисайдцам. Плюс Салах в сумасшедшей форме. Поэтому думаю, что «Ливерпуль» и в ответной встрече окажется сильнее.