Первыми на ковры чемпионата Европы вышли бороться классики из более 30 стран 

Первыми на ковры чемпионата Европы вышли бороться классики из более 30 странПервыми на ковры дворца спорта имени Али Алиева в рамках чемпионата Европы вышли бороться борцы классического стиля.
Заявилось на турнир сегодня свыше 100 борцов в пяти весовых категориях:: 55, 63, 77, 87, 130 кг. В них российскую сборную представляют Василий Топоев (55 кг), Заур Кабалоев (63 кг), Роман Власов (77 кг), Бекхан Оздоев (87 кг), Виталий Щур (130 кг).
Финалы данных весовых категорий состоятся завтра после торжественной церемонии открытия чемпионата.