Бентеке: «Хочу остаться в „Кристал Пэлас“, но не знаю, какие планы на меня у руководства клуба»

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке обсудит свое будущее с руководством клуба.

"У меня контракт до 2020 года, так что я хочу остаться в клубе. Я поговорю с президентом [Стивом Пэришем] и руководством клуба о том, какие у них планы на меня. По окончании каждого сезона нужно обсуждать эти вопросы, чтобы узнать, рассчитывают ли на тебя в следующем сезоне.

Они видели меня лучших образцов в прошлом сезоне. Я хотел сыграть еще лучше в нынешнем чемпионате, но это не сработало. Надеюсь, в следующем сезоне я смогу проявить себя лучше. Я был разочарован оставаться на скамейке запасных, такое впервые происходит со мной.

Все ребята из команды поддерживают меня, они понимают, что это сложный период для меня. Я впервые прохожу через такую длинную серию без забитых голов", — цитирует Бентеке Sky Sports.