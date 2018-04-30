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Бентеке: «Хочу остаться в „Кристал Пэлас“, но не знаю, какие планы на меня у руководства клуба»
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Бентеке: «Хочу остаться в „Кристал Пэлас“, но не знаю, какие планы на меня у руководства клуба» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке обсудит свое будущее с руководством клуба.
"У меня контракт до 2020 года, так что я хочу остаться в клубе. Я поговорю с президентом [Стивом Пэришем] и руководством клуба о том, какие у них планы на меня. По окончании каждого сезона нужно обсуждать эти вопросы, чтобы узнать, рассчитывают ли на тебя в следующем сезоне.
Они видели меня лучших образцов в прошлом сезоне. Я хотел сыграть еще лучше в нынешнем чемпионате, но это не сработало. Надеюсь, в следующем сезоне я смогу проявить себя лучше. Я был разочарован оставаться на скамейке запасных, такое впервые происходит со мной.
Все ребята из команды поддерживают меня, они понимают, что это сложный период для меня. Я впервые прохожу через такую длинную серию без забитых голов", — цитирует Бентеке Sky Sports.
В 28 матчах Премьер-лиги 2017/18 Бентеке забил всего 2 гола. По упущенным голевым моментам бельгиец идет вторым в АПЛ (20), уступая в этом показателе лишь Мохамеду Салаху (21).
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