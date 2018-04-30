Санкт-Петербург стал мировой столицей джаза 

«Джаз в России прошел все этапы — любовь, ненависть, восхищение, унижение. Джаз выжил и занял огромное место в культурном пространстве страны. День джаза — это потрясающая возможность объединить мир и показать нашу замечательную страну, наши сердца, души, что мы открыты», — цитируют «Невские новости» Игоря Бутмана. Особенность масштабного музыкального мероприятия — дипломатическая роль джаза в консолидации людей по всему миру. Теперь Санкт-Петербург войдет в историю, как столица празднования Международного дня джаза вместе со Стамбулом, Вашингтоном, Осака, Гаваной и Парижем.