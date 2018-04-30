От «Локомотива» до «Волги», или Почему «Тосно» нельзя переезжать в Нижний Новгород

Причина, по которой команда Андрея Буйволова ищет новый дом, банальна: в родном городе Тосно играть негде. В Питере, где «лесники» проводят сезон 2017/18, арендуя стадион «Петровский» и тренировочную базу, клуб тоже особо никому не нужен. По слухам, Fort Group — генеральный спонсор «Тосно» в следующем сезоне сотрудничество с клубом приостановит.

«Тосно», который в случае победы 9 мая в Кубке России может забронировать себе путевку в Лигу Европы, нужен новый дом.

Его клуб из Ленинградкой области может найти в Нижнем Новгороде (правда, если верить инсайдам, «Тосно» также рассматривает варианты переезда в Калининград или Сочи). Новенький стадион в Нижнем Новгороде уже презентовали. Тренировочную базу на Бору построили. Стадион «Локомотив», который можно рассматривать как резервное поле, вот-вот будет отремонтирован. Современный аэропорт (еще одно требование УЕФА ) у нас в городе теперь тоже есть. В общем, милости просим!

Но если «Тосно» не хочет закончить плохо, соваться в Нижний Новгород не стоит. Если вы не понимаете почему, давайте вместе посчитаем спортивные клубы, которые в ХХI веке прекратили существование в нашем городе.

«Волга»: расформирована в 2016 году

Самый свежий пример футбольного «убийства», «следствие» по которому еще не закончено. В долгах «Волга» начала тонуть еще в далеком 2011, а окончательно ушла на дно летом 2016 года, когда власти города во главе с тогдашним губернатором Валерием Шанцевым решили: чем пытаться разобраться со старыми долгами, проще обанкротить клуб.

Вот только футболисты во главе с тренером Андреем Талалаевым прощать долги по премиальным за сезон 2015/16 не захотели. И до сих пор напоминают о себе письмами вице-премьеру Мутко, в РФС и даже новому губернатору Глебу Никитину

А Андрей Буйволов в недавнем интервью NN.ru заявил, что лично ему невыплаченных денег хватило бы на хорошую квартиру в Нижнем Новгороде.

Вообще, интересно было бы посмотреть на лицо Буйволова в день, когда «Тосно» поедет в Нижний Новгород (если такой день наступит). Ведь ни для кого не секрет, что курировавший «Волгу» вице-губернатор Дмитрий Сватковский по-прежнему крепко связан с нижегородским футболом. А ряд людей, входивших в администрацию «Волги», сейчас трудятся в нижегородском «Олимпийце» (куда денут этот клуб в случае переезда в Нижний Новгород «Тосно» не понятно вообще). Все они напрямую замешаны в истории с долгами экс-игрокам «Волги». Смени «Тосно» прописку на нижегородскую, «кураторами» клуба стали бы все те же действующие лица.

ФК «Нижний Новгород»: расформирован в 2012 году

ФК «Нижний Новгород» — был антагонистом «Волги» не только на футбольном поле, но и в «кабинетной» войне. «Горожане» позиционировались как частный клуб бизнесмена Алексея Гойхмана , который собрал вокруг себя исключительно футбольных людей: Виктора Зайденберга Игоря Егорова , Александра Эйдельштейна и иже с ними. Господдержи у ФК «НН» не было, ну, если не считать, что почетным президентом какое-то время значился экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов . И для правительства области «Нижний Новгород» всегда был бельмом на глазу, тем более, что ФК «НН» и «Волга» шли параллельным курсами, соперничая сначала во втором дивизионе, а затем и в первом.

Апофеозом противостояния «Нижнего» и «Волги» стал 2012 года, когда команды сошлись в переходных матчах, за право играть в Премьер-лиге. К тому моменту было окончательно ясно, что два клуба в городе существовать не смогут, ставкой в тех играх ни много ни мало была «жизнь»!

«Волга» выиграла по сумме двух встреч и осталась в Премьер-лиге, а «Нижний Новгород» вскоре прекратил свое существование из-за финансовых проблем, которые достигли критической отметки.

Построить на берегах Волги свой «Краснодар» — единственный российский клуб с частным владельцем ( Сергеем Галицким ) — из ФК «НН» не получилось. Независимая команда у нас в городе оказалась никому не нужна. И если в руководстве «Тосно» кто-то лелеет надежду переехать в Нижний Новгород, но заправлять всем самостоятельно, это лучше выбросить из головы.

«Спартак» : расформирован в 2007 году

А вот еще один поучительный пример, как на нижегородчине не приживаются клубы из вне. В 2006 году один из тогдашних боссов «Лукойла» Юрий Первак , по совместительству занимавший пост президента челябинского «Спартака», решил перевести клуб в Нижний Новгород. Идея была проста: красно-белые, выступавшие в первом дивизионе чемпионата России, во всю рвались в Премьер-лигу. Но чтобы собрать у себя боеспособный состав, нужно было перебраться поближе к Москве. Нижний Новгород выглядел идеальным вариантом. Во-первых, география подходящая. А во-вторых, местная футбольная публика явно нуждалась в команде после кончины «Локомотива».

Но всходов отравленная нижегородская земля не дала. «Спартак» у нас не прижился: сезон 2006 команда провалила, вылетев во второй дивизион. Возиться дальше с убыточным клубом Юрий Первак не захотел и в начале 2007 года «Спартак», зачем-то переименованный в «Нижний Новгород», был закрыт.

«Локомотив»: расформирован в 2006 году

Не пережил суровой схватки с футбольными реалиями Нижнего Новгорода даже клуб, ставший легендой города. В 1990-х именно «железнодорожники» представляли Нижний Новгород в юном чемпионате России. И духу времени клуб отвечал сполна.

Именно «Локомотив» подарил нашему футболу первых бразильских легионеров Луиса Андре Да Силва и Марио дос Сантоса Жуниора, которые приехали в Россию ради чего угодно, но только не игры. Это благодаря «Локомотиву» футбольная страна узнала колоритного тренера Валерия «Бормана» Овчинникова, больше напоминавшего «крестного отца», чем футбольного функционера. Это «Локомотив» первым и до сих пор единственным из нижегородских клубов участвовал в еврокубках и даже претендовал на победу, выйдя в 1997 году в полуфинал кубка Интертото.

«Локомотив» любили в Нижнем Новгороде, как ни одну другую команду, а за спиной у «железнодорожников» всегда был могучий покровитель — ГЖД во главе с непотопляемым Омари Шарадзе.

Но пережив «лихие» девяностые, «Локомотив» не нашел себя в нулевых. В 2000 году красно-черные вылетели из Премьер-лиги, через год попрощались и с первым дивизионом. Денег в казне «Локо» было все меньше, надежд на светлое будущее не было вообще.

В 2006 году клуб был лишен профессионального статуса и вскоре пропал с футбольной карты.

«Торпедо-Виктория»: расформирована в 2003 году

Клуб, от истории о котором до сих пор наворачиваются слезы. «Торпедо-Виктория» была плоть от плоти «автозаводской» командой, обожаемой местными болельщиками.

В конце 1990-х «Торпедо-Виктория» стала главной футбольной золушкой страны. Всего за пару лет команда проделала путь от третьего, полулюбительского, дивизиона до первой лиги. В клубе всерьез рассуждали о задачах выйти в Премьер-лигу. И казалось, что для этого есть все. С тренерского мостика «автозаводцами» руководил призер Олимпийских игр 1976 года Леонид Назаренко, а на поле зажигал молодой и горячий бомбардир Антон Хазов (будущая легенда нижегородского футбола).

Окрыленное успехами руководство черно-белых даже отгрохало новый стадион «Пионер», который прошел лицензирование УЕФА. На нем «Торпедо-Виктория» собиралась принимать своих соперников по вышей лиге, а затем и дебютировать в еврокубках. Именно такими надеждами жил клуб и его болельщики.

Но в 1999 году «Торпедо-Виктория» начала испытывать сначала спортивные проблемы, вылетев из первой лиги, а затем еще более серьезные — финансовые. Помучавшись пару лет в низших дивизионах чемпионата страны, в 2003 году клуб исчез.

Единственное, что сейчас напоминаете о «Торпедо-Виктории», — стадион «Пионер» на улице Школьная. Точнее, развалины, которые от него остались. Мечты нижегородцев о кубке УЕФА давно лежат в руинах.

«Тосно»: вопрос открыт

За почти тридцатилетнюю историю российского футбола в Нижнем Новгороде канули в лету пять клубов (это если не считать базировавшие в области дзержинский «Химик», выксункий «Металлург», уренский «Энергетик», павловское «Торпедо» и т. д.). У всех этих клубов были разные владельцы, разные источники финансирования, разные задачи и амбиции. Но всех ждал один конец — финансовый крах и забвение.

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