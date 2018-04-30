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Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт подружились благодаря беременности
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Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт подружились благодаря беременности 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная молодая киноактриса Анна Хилькевич согласилась принять участие в новом видеоролике звезды тележурнала «Ералаш» Анны Цукановой-Котт. Обе Анны сейчас находятся в интересном положении и благодаря этому не только гармонично смотрелись в одном кадре, но и по-настоящему подружились.
Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт не были лично знакомы до момента съемок. Их, можно сказать, свела вместе беременность. Известно, что звезда юмористического тележурнала «Ералаш» давно увлеклась красочными короткометражными роликами, объединив их в один арт-проект «Ешь Искусство». После официального объявления о второй беременности Хилькевич, у Цукановой-Котт тут же родилась грандиозная идея совместного ролика. Однако со слов звезды «Универа», она изначально очень скептически отнеслась к предложению тезки, но подумав, все же согласилась и не пожалела.
«Ну, и кто сказал, что беременяшки только и занимаются подготовкой к родам, походам по врачам и детским магазинам? Хотя все это тоже приятные хлопоты, но не про нас Аней! Немного беременного сюра, арта, весенних красок в прекрасном проекте «Ешь Искусство», созданным большой талантливой командой», — поделилась с поклонниками в своем Инстаграм-аккаунте Анна Хилькевич.
Подписчики микроблогов обеих Анн очень позитивно отозвались об их совместной работе, оставив немало приятных комментариев под публикациями яркого ролика с рецептом фруктового салата. «Очень крутой ролик получился!» «Вы такие яркие и клёвые мамульки» «Очень интересно получилось!» «Девчонки вы такие лапочки! Всегда любила беременяшечек, а видео просто супер!» «Прикольно! Очень ярко и красочно!» «Боже, какие вы крутые, смешные и озорные беременяшки!» «Такое вкусное видео! Вы молодцы!»
Сами же девушки после выпуска видео в одном из интервью заявили, что за время съемок настолько подружились благодаря схожим интересам и веселым нравам, что готовы даже рожать в одной палате, держась за руки. Впрочем, по всей видимости, одними родами дело не ограничится. Анна Хилькевич сообщила также, что они подумывают о грандиозном ярком шоу в день выписки вместо банальных цветов и шариков в подарок от супругов.
Публикация от Eat Art (@e. a. t. a. r. t) 28 Апр 2018 в 4:44 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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