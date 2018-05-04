Братчикова: к чемпионату Европы я относилась как к обычному старту

Россиянка Анастасия Братчикова , победившая в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весовой категории до 68 кг француженку Кумбу Ларок, рассказала, почему рисковала в концовке схватки, и призналась, что статус фаворита на неё не давил. «Схватку можно проиграть и за пять секунд, поэтому хотелось набрать побольше очков, чтобы выиграть золотую медаль наверняка. Я бы не сказала, что было особенно сложно. Относилась к этому чемпионату как к обычному старту. Аж уж как он называется чемпионат Европы или чемпионат мира — не важно. Самым сложным было то, что он проходит в родных стенах. Мне приятно выигрывать на родной земле. Мой личный тренер не смог приехать сюда, но он писал, советовал и поддерживал меня", — сказала Братчикова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.