Футбольный пат в Химках. Хохлов и Бердыев разошлись миром

Дмитрий Хохлов: После победы над ЦСКА настроение улучшилось

Нынче динамовцы решают совсем другие задачи — отрыв от «Амкара», расположившегося в зоне переходных матчей, составляет всего два очка, и чтобы не чувствовать нервного напряжения в двух оставшихся турах, им обязательно надо было побеждать. У казанцев ситуация несколько легче — их отделяют от пермяков четыре очка. Красно-черные проиграли накануне «Спартаку» (0:2).

«Русский немец», по плану Хохлова, должен был закрывать левый фланг, но был действительно активен лишь в первую 10-минутку, а затем пропал. Защитник действовал насколько невпопад, что чересчур разнервничался и быстро наиграл на желтую карточку. Хохлов на протяжении первого тайма регулярно «пихал» Раушу, руководя им разве что не вручную. «Оттаял» Константин только за пять минут до свистка на перерыв.

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Вообще это был даже не столько футбольный матч, сколько шахматная партия, в которой новичок Хохлов бросил вызов гроссмейстеру Бердыеву. «Рубин» владел территориальным преимуществом, но не рисковал, действовал неостро и моментов практически не имел, а динамовцы и вовсе не лезли вперед большими силами.

В результате за первые 45 минут был создан всего один момент, который попадет в послематчевый обзор. Причем создали его как раз динамовцы. Федор Черных классно разобрался с двумя оппонентами на правом фланге и пробросил мяч Евгению Луценко. Форвард красиво перебросил мяч через защитника, совершил рывок и, чувствуя за спиной дыхание преследователей, пробил из последних сил в ближний угол. Казанцы должны благодарить Сослана Джанаева , с трудом переведшего мяч на угловой.

Станислав Черчесов , лично посетивший «Химки Арену», вряд ли был впечатлен увиденным. Если не сказать больше. Наверняка не в последнюю очередь наставник сборной России пришел посмотреть на игру Александра Ташаева , набравшего в пяти последних турах 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». Если это так, то он остался разочарован — закрытый характер игры не позволил полузащитнику проявить себя.

Без моментов. Вообще

«Динамо» отправляет «СКА-Хабаровск» в ФНЛ Во втором тайме Хохлов, продолжая шахматную терминологию, сделал рокировку и «переставил фигуры», совершив три замены к исходу часа игры. Правда, последняя оказалась вынужденной — Владимир Рыков попросил снять его с игры (вместо него появился Кирилл Панченко ). К этому моменту поле покинули авторы единственного голевого момента первой 45-минутки Черных и Луценко, вместо которых вышли Иван Темников Евгений Марков . Последовали перестановки, и хозяева перешли на 4-4-2.

Павла Могилевца. Бердыев ответил тактическими перестановками (Ивелин Попов выдвинулся на одну линию с Сердаром Азмуном, а Кристиан Нобоа поднялся на позицию атакующего полузащитника) и выпустил вместо Игоря Коновалова

Изменения отчасти пошли динамовцам на пользу. Им удалось отодвинуть игру от своих ворот, но в обороне стало менее спокойно. В одном из эпизодов Попов оказался у лицевой линии метрах в семи от ворот, но он не смог найти адресата передачи в центре штрафной и момент загубил.

В концовке гости перешли на дальние удары, но в этом не преуспели. А бело-голубые самый опасный момент создали случайно. Темников, уже теряя равновесие, неточно подал с левого фланга и неожиданно попал в дальнюю штангу. Этот эпизод стоил ему повреждения. С поля он ускакал на одной ноге.

В целом, команды ни на победу, ни на гол не наиграли и вполне по делу завершили очную встречу нулевой ничьей. Зато сделали еще один шаг к тому, чтобы обойтись без нервотрепки зоной переходных матчей. Особенно это касается казанцев, которых от «Амкара» отделяют пять очков.

ДИНАМО — РУБИН — 0:0 «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Панченко, 61), Шуньич, Хольмен, Рауш, Теттех, Соснин, Черных (Темников, 59), Ташаев, Луценко (Марков, 46).

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Подберезкин (Жемалетнидов, 78), Нобоа, Коновалов (Могилевец, 61), И. Попов, Азмун.

Предупреждения: Кузьмин, 17. Рауш, 26. И. Попов, 35. Марков, 56. Подберезкин, 58.