Доменико Кришито: Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют, они могли бы выступать и за сборную

Олег Шатов, Артем Дзюба и Кристиан Нобоа после ухода из «Зенита» достаточно успешно заиграли в «Краснодаре», «Арсенале» и «Рубине», причем Шатов и Дзюба забили бывшему клубу мячи и отобрали у него очки, которые могли бы помочь побороться за чемпионство. Вам бы хотелось, чтобы сейчас они были в команде? Или конкуренция в «Зените» сейчас такова, что они не прошли бы в состав? — Я не могу обсуждать решения руководства клуба, говорить, как поступил бы на его месте. Но хочу отметить, что играть в «Зените» — это совсем не то же самое, что играть в других командах. У нас огромная конкуренция на любой позиции. Каждому приходится выкладываться больше.

— Как думаете, в нынешнем состоянии Олег и Артем способны помочь сборной России на чемпионате мира? — Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.

Напомним, Шатов в шести матчах за «Краснодар» забил один гол, а Дзюба отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами за восемь игр в составе «Арсенала». Кристиан Нобоа провел восемь матчей за «Рубин», забил два гола и отдал три результативные передачи. Аренды игроков рассчитаны до конца сезона 2017/2018. Шатов не играл за сборную с сентября 2016-го, Дзюба — с октября того же года.