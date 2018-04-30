Доменико Кришито: Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют, они могли бы выступать и за сборную 

— Олег Шатов, Артем Дзюба и Кристиан Нобоа после ухода из «Зенита» достаточно успешно заиграли в «Краснодаре», «Арсенале» и «Рубине», причем Шатов и Дзюба забили бывшему клубу мячи и отобрали у него очки, которые могли бы помочь побороться за чемпионство. Вам бы хотелось, чтобы сейчас они были в команде? Или конкуренция в «Зените» сейчас такова, что они не прошли бы в состав? — Я не могу обсуждать решения руководства клуба, говорить, как поступил бы на его месте. Но хочу отметить, что играть в «Зените» — это совсем не то же самое, что играть в других командах. У нас огромная конкуренция на любой позиции. Каждому приходится выкладываться больше.
— Как думаете, в нынешнем состоянии Олег и Артем способны помочь сборной России на чемпионате мира? — Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.
— Если попрошу вас назвать трех лучших футболистов сборной России прямо сейчас, кого выберете? — Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим, — приводит слова Кришито RT на русском.
Напомним, Шатов в шести матчах за «Краснодар» забил один гол, а Дзюба отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами за восемь игр в составе «Арсенала». Кристиан Нобоа провел восемь матчей за «Рубин», забил два гола и отдал три результативные передачи. Аренды игроков рассчитаны до конца сезона 2017/2018. Шатов не играл за сборную с сентября 2016-го, Дзюба — с октября того же года.
"Зенит" после 28 туров занимает четвертое место в таблице РФПЛ, имея в активе 50 очков. Команда Роберто Манчини лишилась теоретических шансов на завоевание чемпионства после ничьей с ЦСКА в последнем матче (0:0).