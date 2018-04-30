Попов: «Слишком много ничьих помешали пробиться в Лигу Европы»

— Мало было голевых моментов. С чем это связано?

— У нас не получался последний пас и удар со средней дистанции. Над этим нам нужно работать.

— Счет по игре?

— Учитывая, то какой футбол, показали обе команды — да.

— Что думаете о шансах на Лигу Европы?

— Слишком много ничейных результатов было.

— Когда игры не в один день — да.

— Что думаете о том, что «Спартак» упустил и чемпионство, и Кубок России?

— Не хочу комментировать это.