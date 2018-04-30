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Попов: «Слишком много ничьих помешали пробиться в Лигу Европы»
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Попов: «Слишком много ничьих помешали пробиться в Лигу Европы» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов подвёл итоги матча с «Динамо» (0:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Мало было голевых моментов. С чем это связано?
— У нас не получался последний пас и удар со средней дистанции. Над этим нам нужно работать.
— Счет по игре?
— Учитывая, то какой футбол, показали обе команды — да.
— Что думаете о шансах на Лигу Европы?
— Слишком много ничейных результатов было.
— Удаётся следить за "Спартаком"?
— Когда игры не в один день — да.
— Что думаете о том, что «Спартак» упустил и чемпионство, и Кубок России?
— Не хочу комментировать это.
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