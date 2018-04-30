В Арамиле водители устроили гонки на выживание на бездорожье

Сегодня в Арамиле прошли зрелищные гонки на выживание: по условиям соревнований соперникам нужно было перевернуть друг друга на трассе, за это начислялись баллы. Как рассказали организаторы, задача эта оказалась сегодня очень непростой.

— Всем пришлось выкладываться по полной, трасса была очень сложная, вязкая, грязевая, — рассказал E1.RU организатор гонок Сергей Флягин. — Было очень много воды на трассе, грязи, машины скользили. Гонки на выживание обычно проходят на более ровной поверхности, а тут были самые настоящие грязевые ямы. Из-за этого гонщикам было сложнее друг друга перевернуть. Однако одному из них это удалось: Андрей Саламатов из Новоуральска опрокинул машину екатеринбуржца Николая Демина

Не все машины дошли до конца трассы. Некоторые выходили из строя, ломались, их приходилось чинить. После этого гонщики возвращались в строй.

В гонках принял участие самый юный водитель — 12-летний Павел Карабицын, он проехал вместе с другими спортсменами в заезде механиков.