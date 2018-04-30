«Контракт закончился»: баскетбольный клуб УГМК покинула долгожительница Деанна Нолан

Американская баскетболистка Деанна Нолан завершила свое выступление за БК УГМК . Как рассказали в клубе, в ближайшее время она, скорее всего, уедет из Екатеринбурга.

— Закончился контракт с клубом, за УГМК Деанна больше выступать не будет. Она не говорила о своих планах, но если она продолжит карьеру, то, скорее всего, не в России, — рассказали в пресс-службе БК УГМК. — Возможно, она уедет в Америку.

Деанна Нолан — одна из долгожительниц клуба. Она провела в составе «лисиц» 11 сезонов.

— Вместе с ней наша команда выиграла 3 титула чемпиона Евролиги, 9 раз подряд становилась чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка Европы, 7 раз обладателем Кубка России и 5 раз победителем «Кубка УГМК»! — говорят в клубе. — БК УГМК выражает благодарность Деанне за её вклад в успехи команды и желает новых профессиональных и личных побед!