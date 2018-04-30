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«Контракт закончился»: баскетбольный клуб УГМК покинула долгожительница Деанна Нолан
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«Контракт закончился»: баскетбольный клуб УГМК покинула долгожительница Деанна Нолан 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Американская баскетболистка Деанна Нолан завершила свое выступление за БК УГМК. Как рассказали в клубе, в ближайшее время она, скорее всего, уедет из Екатеринбурга.
— Закончился контракт с клубом, за УГМК Деанна больше выступать не будет. Она не говорила о своих планах, но если она продолжит карьеру, то, скорее всего, не в России, — рассказали в пресс-службе БК УГМК. — Возможно, она уедет в Америку.
Деанна Нолан — одна из долгожительниц клуба. Она провела в составе «лисиц» 11 сезонов.
— Вместе с ней наша команда выиграла 3 титула чемпиона Евролиги, 9 раз подряд становилась чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка Европы, 7 раз обладателем Кубка России и 5 раз победителем «Кубка УГМК»! — говорят в клубе. — БК УГМК выражает благодарность Деанне за её вклад в успехи команды и желает новых профессиональных и личных побед!
Напомним, в декабре баскетбольный клуб УГМК попрощался с американкой Дайаной Таурази, которая на протяжении многих лет была одним из лидеров команды. А в январе из клуба ушел главный тренер Олаф Ланге.
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