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Вице-президент Союза биатлонистов РФ: «Принято 32 заявки от тренеров, радует активность»
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Вице-президент Союза биатлонистов РФ: «Принято 32 заявки от тренеров, радует активность» 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Вице-президент Союза биатлонистов России, глава комиссии по рассмотрению заявок тренеров на замещение вакантных должностей в сборных Вадим Мелихов рассказал о поступивших заявках.
«Порадовала активность тренеров. Заявки поступали вплоть до последнего дня, всего их было принято 32. На сегодняшний день всем членам комиссии направлены списки тренеров, представивших свои программы, а вскоре будут отправлены и сами программы. Полагаю, что конкурсная комиссия сможет собраться 10 или 11 мая.
Что касается времени начала сборов, то на тренерском совете внимание всех присутствовавших было обращено на то, что в сезоне 2018/2019 чемпионат мира пройдет лишь в марте, в связи с чем первые сборы целесообразно начинать в июне. В мае спортсмены первой сборной будут проходить восстановительные сборы под руководством личных тренеров», — цитирует функционера пресс-служба СБР.
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