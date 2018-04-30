Трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал чемпионата Европы

Эльвин Мурсалиев превзошел итальянских и польских спортсменов (весовая категория 77 килограммов). Эльдениз Азизли оказался сильнее грузинского соперника (55 кг), а Ислам Аббасов обыграл израильского и венгерского борцов (87 кг).

Все трое борцов в полуфинале встретятся с российскими спортсменами: Азизли сразится с Василием Топоевым, Мурсалиев — с Романом Власовым , а Аббасов выйдет против Бекхана Оздоева.

Соревнования по спортивной борьбе проходят в российском Каспийске.

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