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Трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал чемпионата Европы
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Трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал чемпионата Европы 

Мир24 35 минут назад
Эльвин Мурсалиев превзошел итальянских и польских спортсменов (весовая категория 77 килограммов). Эльдениз Азизли оказался сильнее грузинского соперника (55 кг), а Ислам Аббасов обыграл израильского и венгерского борцов (87 кг).
Все трое борцов в полуфинале встретятся с российскими спортсменами: Азизли сразится с Василием Топоевым, Мурсалиев — с Романом Власовым, а Аббасов выйдет против Бекхана Оздоева.
Соревнования по спортивной борьбе проходят в российском Каспийске.
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