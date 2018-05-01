Обзор событий дня 30 апреля

Четыре заключительных матча 28-го тура РФПЛ и пожелания главного тренера «Зенита» — в обзоре новостей дня.

«Локомотив» проиграл «Краснодару» и упустил шанс досрочно оформить чемпионство В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе победителей дубль оформил нападающий Фёдор Смолов , который отличился на 67-й и 68-й минутах встречи. Первый мяч форвард забил с пенальти. Таким образом, «Локомотив» упустил возможность досрочно оформить чемпионство по итогам 28-го тура РФПЛ. «Железнодорожники» могли стать недосягаемыми для конкурентов по турнирной таблице в случае победы. «Локомотив» (57 очков) остаётся лидером в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» (50) находится на пятой строчке.

Смолов догнал Промеса в бомбардирской гонке Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отметился дублем в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Гол, забитый на 68-й минуте матча, стал для Смолова 14-м в нынешнем сезоне чемпионата России. Таким образом, 28-летний форвард догнал по количеству забитых голов хавбека «Спартака» Квинси Промеса . Примечательно, что для достижения отметки в 14 забитых мячей Смолову понадобилось 20 игр, в то время как Промес смог оформить такое же количество голов за 24 матча.

«Ахмат» и «Урал» разошлись миром В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал на своём поле «Урал». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0. В концовке встречи с поля был удалён защитник екатеринбургской команды Михаил Меркулов , получивший две жёлтые карточки за игру. «Ахмат», имеющий в своём активе 35 очков, находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (37 баллов) располагается двумя строчками выше, на восьмой позиции. В следующем туре российского чемпионата «Ахмат» 7 мая сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», а «Урал» днём ранее примет в Екатеринбурге пермский «Амкар».

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в 28-м туре РФПЛ Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Арена Химки» «Динамо» принимало «Рубин». Командам так и не удалось открыть счёт в этой встрече — 0:0. После 28 сыгранных матчей «Рубин» имеет в активе 36 очков — столько же, сколько «Урал», который провёл на одну игру меньше. Бело-голубые с 34 очками сравнялись по этому показателю в турнирной таблице с «Ахматом» и «Ростовом» и находятся в трёх баллах от зоны стыковых матчей с командами ФНЛ. В 29-м туре казанская команда дома сыграет с «Уфой», а «Динамо» в гостях встретится с «Тосно».

Манчини: был бы рад возглавить сборную Италии, но ничего ещё толком не решено Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что был бы горд возглавить национальную команду Италии. Напомним, сегодня, 30 апреля, итальянский специалист покинул Санкт-Петербург и отправился в Рим. «Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить её, потому что итальянская команда — одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участия в предстоящем чемпионате мира, но мы не теряем надежды на то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире. Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол. Сейчас в сборной Италии нет звёзд, которые были раньше, но хороших игроков хватает. Мы должны набраться терпения и ждать, когда ребята из молодёжных команд проявят себя. У многих из них есть шанс блеснуть в сборной.

Если в один прекрасный день мне подвернётся шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.