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Тамерлан Башаев: Самой сложной для меня схваткой была не финальная, в которой я проиграл, а полуфинальная
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Тамерлан Башаев: Самой сложной для меня схваткой была не финальная, в которой я проиграл, а полуфинальная 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
В Тель-Авиве завершился чемпионат Европы по дзюдо. В супертяжёлой категории (свыше 100 кг) серебро завоевал россиянин Тамерлан Башаев, которому за шесть дней до старта исполнилось 22 года.
После завершающей схватки чемпионата Тамерлан Башаев дал интервью корреспонденту «Стадиона» Александру Бармину:
— Самой сложной для меня схваткой была даже не финальная, в которой я проиграл, а полуфинальная. Моим соперником в ней был победитель прошлогоднего чемпионата Европы Тушишвили из Грузии. В том очень напряжённом поединке я буквально на последней секунде сумел провести бросок и выиграть.
На финальную встречу с олимпийским чемпионом из Чехии Крпалеком я выходил с привычным тактическим планом — работать первым номером и атаковать, атаковать…Мой излюбленный приём — захват соперника за два рукава с колен. Он прошёл во встрече с Тушишвили, но не прошёл в финале, где я проиграл на последних секундах на «удержании».
В подгруппе, в которую я попал по жребию, было много сильных соперников, а в подгруппе, где боролся Крпалек, картина была иной. В итоге к моменту решающего поединка я прилично «вымотался» и чувствовал себя уставшим, тогда как чешский дзюдоист выглядел гораздо «свежее».
Пока ждал выхода на помост наблюдал с экрана в разминочном зале за тем, как борются другие. Конечно, смотрел и финальную схватку Миши Угольникова против действующего чемпиона мира Майдова из Сербии. Главное достоинство Михаила на татами заключается в том, что соперникам очень сложно предугадать его действия. А его коронный приём, которым я тоже не прочь владеть в совершенстве, это — подхват соперника за одну ногу с последующим броском.
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