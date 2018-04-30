Оздоев и Щур вышли в финал домашнего чемпионата Европы

Россиянин Бекхан Оздоев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 87 кг, победив азербайджанца Ислама Аббасова (4:3). Соперником по решающему поединку будет Роберти Коблиашвили из Грузии.

В полуфинале в категории до 130 кг победителем стал еще один представитель России Виталий Щур . На этой стадии турнира он победил грузина Джокоби Каджая (5:4). В финале он поборется с трехкратным чемпионом мира турком Ризой Каялпом.

Напомним, чемпионат Европы стартовал в Каспийске в понедельник, 30 апреля. Турнир продлится до 6 мая.