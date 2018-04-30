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Гранквист: «Краснодар» бы не позволил «Локомотиву» стать чемпионом сегодня
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Гранквист: «Краснодар» бы не позволил «Локомотиву» стать чемпионом сегодня 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 28-го тура РФПЛ, которая не позволила «железнодорожникам» досрочно оформить чемпионство.
«Первый тайм был для нас неплохим. Мы владели мячом, играли в атаку. «Локомотив» пытался поймать нас на контратаках, но мы надёжно сыграли в обороне. Во втором тайме тоже играли неплохо, противник был опаснее. Но после того, как мы забили два гола, они все побежали вперёд. Нам было трудно, но мы справились. Дали им создать всего три-четыре момента. Знали, что Ари выйдет в основе. Мы были готовы, разбирали это на теории. Сильные стороны его мы знаем, играли вместе долго. Не допустили его к нашим воротам.
Кому было сложнее? «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне, но не сегодня. Мы бы им не позволили. Мы сыграли лучше. Обязаны выигрывать свои оставшиеся две игры. Место в Лиге Европы у нас в кармане, но хочется попасть в Лигу чемпионов. Будем надеяться и на осечки «Зенита» и ЦСКА», — передаёт слова Гранквиста корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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