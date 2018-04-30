Гранквист: «Краснодар» бы не позволил «Локомотиву» стать чемпионом сегодня

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 28-го тура РФПЛ, которая не позволила «железнодорожникам» досрочно оформить чемпионство.

«Первый тайм был для нас неплохим. Мы владели мячом, играли в атаку. «Локомотив» пытался поймать нас на контратаках, но мы надёжно сыграли в обороне. Во втором тайме тоже играли неплохо, противник был опаснее. Но после того, как мы забили два гола, они все побежали вперёд. Нам было трудно, но мы справились. Дали им создать всего три-четыре момента. Знали, что Ари выйдет в основе. Мы были готовы, разбирали это на теории. Сильные стороны его мы знаем, играли вместе долго. Не допустили его к нашим воротам.