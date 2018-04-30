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Перед матчем «Локомотив» — «Зенит» состоится концерт рэпера L’One
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Перед матчем «Локомотив» — «Зенит» состоится концерт рэпера L’One 

SPORT24.ru 1 час назад
Коммерческий директор московского «Локомотива» Игорь Смирнов сообщил, что перед матчем 29-го тура РФПЛ с питерским ”Зенитом” на площади возле арены железнодорожников состоится концерт рэпера L’One, который является давним поклонником столичной команды.
— Матчу с «Зенитом» уделим особое внимание. Традиционно готовим развлекательную программу, но в этот день она будет особенно эмоциональной. Открою небольшой секрет: перед матчем на площади пройдёт большой концерт поклонника нашего клуба рэпера L’One. Билеты на игру ещё остаются: это три гостевых сектора и отдельно взятые билеты на северные и западные трибуны, но, по нашим прогнозам, они будут выкуплены в ближайшие дни, — сказал Смирнов в интервью.
В случае победы над «Зенитом» железнодорожники могут стать чемпионами России по футболу впервые с 2004 года.
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