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Перед матчем «Локомотив» — «Зенит» пройдет большой концерт рэпера L’One
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Перед матчем «Локомотив» — «Зенит» пройдет большой концерт рэпера L’One 

Советский спорт 1 час назад
«Матчу с »Зенитом» уделим особое внимание. Традиционно готовим развлекательную программу, но в этот день она будет особенно эмоциональной. Открою небольшой секрет: перед матчем на площади пройдет большой концерт поклонника нашего клуба рэпера L’One.
Билеты на игру еще остаются: это три гостевых сектора и отдельно взятые билеты на северные и западные трибуны, но, по нашим прогнозам, они будут выкуплены в ближайшие дни», — приводит слова Смирнова «RT на русском».
Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 5 мая. В случае победы железнодорожники станут чемпионами России.
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