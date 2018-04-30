«Матчу с »Зенитом» уделим особое внимание. Традиционно готовим развлекательную программу, но в этот день она будет особенно эмоциональной. Открою небольшой секрет: перед матчем на площади пройдет большой концерт поклонника нашего клуба рэпера L’One.
Билеты на игру еще остаются: это три гостевых сектора и отдельно взятые билеты на северные и западные трибуны, но, по нашим прогнозам, они будут выкуплены в ближайшие дни», — приводит слова Смирнова «RT на русском».
Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 5 мая. В случае победы железнодорожники станут чемпионами России.