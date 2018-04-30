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Повзрослевших волгоградцев и их детей приглашают на праздник «Побежали!»
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Повзрослевших волгоградцев и их детей приглашают на праздник «Побежали!» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Комсомольском саду, расположенном в Центральном районе Волгограда, послезавтра, 2 мая, пройдет семейный праздник для детей и их родителей. Волгоградцам, которые тоже были детьми, в этот день предложат подурачиться и принять участие в шуточных эстафетах.
— Волгоградский Бэби-Клуб и «Отдых-Центр» 2 мая проведет праздник семейного спорта «Побежали!», — рассказал V1.ru представитель «Отдых-Центра» Максим Хмызов-Ченцов. — Главным событием этого дня станет эстафета для волгоградских мам, пап и их детей.
По словам Максима Хмызова-Ченцова, папам в этот день предложат в прям смысле усадить себе на шею дочерей. На старт шуточного забега волгоградцые отцы выйдут со своими дочками. Мамы пробегут эстафету с сыновьями.
— После этого папы понесут мам на руках. Как в жизни, ведь так? — говорят организаторы. — Всей семьёй во всех возможных комбинациях и пройдет семейная эстафета. Перед ней Бэби-Клуб проведет разминочную зарядку. После эстафеты устроим дискотеку «Для тех, кому ДО…».
Бабушек и дедушек в солнечный майский день тоже приглашают в горсад. Без поддержки старшего поколения дружным семьям точно не обойтись.
Время проведения праздника — с 11:00 до 14:00.
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