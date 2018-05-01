«Каролина» расторгла контракт с президентом клуба по хоккейным операциям

«Каролина» прекратила сотрудничество с президентом клуба по хоккейным операциям Роном Фрэнсисом, сообщает "Советский спорт"

Изначально Фрэнсис занимал должность генерального менеджера, однако 7 марта 2018 года был назначен на эту должность.

На данный момент президент «Харрикейнс» Дон Уодделл занимается поисками нового генменеджера, который в новой структуре клуба будет подчиняться непосредственно владельцу Тому Дандону.