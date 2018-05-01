«Каролина» расторгла контракт с президентом клуба по хоккейным операциям 

«Каролина» прекратила сотрудничество с президентом клуба по хоккейным операциям Роном Фрэнсисом, сообщает "Советский спорт".
Изначально Фрэнсис занимал должность генерального менеджера, однако 7 марта 2018 года был назначен на эту должность.
На данный момент президент «Харрикейнс» Дон Уодделл занимается поисками нового генменеджера, который в новой структуре клуба будет подчиняться непосредственно владельцу Тому Дандону.
Ранее сообщалось, что вратарь "Каролины Харрикейнз" Скотт Дарлинг примет участие в чемпионате мира 2018 года в в Копенгагене и Хернинге в составе сборной США.