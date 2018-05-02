«У нас же есть свои звезды»: Памела Андерсон примет участие в российском ток-шоу

Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон войдет в жюри российского развлекательного проекта «Лига удивительных людей», который вскоре выйдет в эфир телеканала «Россия 1».

Стало известно, что федеральный канал «Россия 1» 13 мая готовится запустить в эфир новый развлекательный телепроект «Лига удивительных людей». По замыслу продюсеров программы, популярные актеры, музыканты, спортсмены или же просто люди, обладающие какими-нибудь необычными способностями, представят свои удивительные таланты на суд строгого жюри. Сообщалось также, что более тысячи человек изъявили желание принять участие в масштабном кастинге на роль героев шоу. В жюри помимо знаменитого боксера Николая Валуева , музыканта Николая Баскова и актрисы Марии Ароновой вошли также американцы — спортсмен Джеффри Монсон и модель Памела Андерсон. Однако не все зрители оценили задумку продюсеров шоу.

«А зачем нам американцы на шоу? Они же по-русски не говорят вообще. Свои звезды что ли кончились?» «Лучше б Семенович взяли! Зачем нам эта стареющая модель эротических журналов?» «Они наших спортсменов на Олимпиаду не пускают, а мы ихним деньги будем платить за участие в российском шоу… Гадость!» «И кому она тут нужна, простите?» «Я конечно люблю Памелу и она явно хороший человек… Но у нас же есть свои звезды! Зачем нам чужие?», — недоумевали российские интернет-пользователи.

Напомним, что не так давно в сети с интересом обсуждали шокирующее заявление, сделанной известной блондинкой Памелой Андерсон. Женщина рассказала, что съемки в эротическом глянцевом журнале Playboy подарили ей не только огромную популярность, но и помогли справиться с серьезными психологическими проблемами, с которыми она столкнулась в раннем возрасте. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!