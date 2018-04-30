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Карелин: надеялся, что у нас будет пятеро финалистов
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Карелин: надеялся, что у нас будет пятеро финалистов 

Чемпионат.com 1 час назад
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин подвёл итоги первого соревновательного дня чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске и рассказал о переносе финалов, по новым правилам, на второй день.
«Я надеялся, что у нас будет пятеро финалистов, потому что все ребята до полуфинала шли очень хорошо. Есть вопросы, я бы так сказал, к чередованию функциональных возможностей во втором периоде, но все выдержали. Было несколько бросков, которые стали украшением не только этого турнира, но и борьбы как таковой. Но, к сожалению, у нас только три финалиста. Остальные сохраняют за собой право участия в утешительных схватках.
Здесь, опять же, соревнования нервов происходят. Иногда пройти турнир за один день проще, чем ожидать финала целый день. Тем, кто будет бороться в утешении, конечно, будет проще, ну а финалистам нужно будет подсобраться. Мы в таких случаях всегда проводили дневную тренировочную схватку. Это помогало, во-первых, подготовиться физически, во-вторых, не замыкаться на переживании. Я считаю, что при правильном организационно-методическом подходе два дня намного предпочтительнее. Потому что силы удастся восстановить, да и схватки вечерние будут более содержательными и энергичными», — приводят слова Карелина «Махачкалинские известия».
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