«Бетис» обыграл «Малагу» и вышел в Лигу Европы

«Бетис» в 35-м туре чемпионата Испании обыграл на своем поле «Малагу» — 2:1. Победу севильцам принес гол полузащитника Фабиана Руиса

Эта победа гарантировала «Бетису» участие в Лиге Европы — команда не опустится ниже 7-го места в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1 35-й тур "Бетис" — «Малага» — 2:1 (1:1)

Голы: Эн-Несири, 20 (0:1). Дурмиси, 24 (1:1). Руис, 73 (2:1).

"Бетис": Педро, Барраган, Амат (Тельо, 81), Манди, Дурмиси, Фирпо, Хоакин (Гуардадо, 68), Хави Гарсия, Будебуз (Лорен Морон, 56), Руис, Санабрия.

"Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Ласен, Адриан Гонсалес, Лестьенн ( Самуэль Гарсия , 88), Ролан (Буэно, 82), Саксесс (Идейе, 77), Эн-Несири.

Предупреждения: Адриан Гонсалес, 10. Хоакин, 62. Эрнандес, 75. Микель, 80. Самуэль Гарсия, 90+4.

Судья: Дель Серро Гранде.

30 апреля. Севилья. Стадион «Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)».