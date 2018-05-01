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«Бетис» обыграл «Малагу» и вышел в Лигу Европы
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«Бетис» обыграл «Малагу» и вышел в Лигу Европы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бетис» в 35-м туре чемпионата Испании обыграл на своем поле «Малагу» — 2:1. Победу севильцам принес гол полузащитника Фабиана Руиса.
Эта победа гарантировала «Бетису» участие в Лиге Европы — команда не опустится ниже 7-го места в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
Лига 1  35-й тур  "Бетис" — «Малага» — 2:1 (1:1)
Голы: Эн-Несири, 20 (0:1). Дурмиси, 24 (1:1). Руис, 73 (2:1).
"Бетис": Педро, Барраган, Амат (Тельо, 81), Манди, Дурмиси, Фирпо, Хоакин (Гуардадо, 68), Хави Гарсия, Будебуз (Лорен Морон, 56), Руис, Санабрия.
"Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Ласен, Адриан Гонсалес, Лестьенн (Самуэль Гарсия, 88), Ролан (Буэно, 82), Саксесс (Идейе, 77), Эн-Несири.
Предупреждения: Адриан Гонсалес, 10. Хоакин, 62. Эрнандес, 75. Микель, 80. Самуэль Гарсия, 90+4.
Судья: Дель Серро Гранде.
30 апреля. Севилья. Стадион «Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)».
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