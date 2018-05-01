Цирк на выезде

World Wrestling Entertainment (WWE) провела роскошное выездное мероприятие в Саудовской Аравии. Однако полным состав атлетов WWE на стадионе имени короля Абдуллы назвать нельзя. На арабской земле американский билль о правах не сработал — женщинам-рестлерам запретили участие в Royal Rumble. «Лента.ру» о лицемерном решении гегемона спортивного развлечения.

Royal Rumble, или «Королевская битва», — это ежегодный праздник прорестлинга, который сталкивает лбами атлетов двух брендов WWE — Smackdown и Raw. Вместе с Wrestlemania, Summerslam и Survivor Series шоу относят к большой четверке WWE. В январе шоу уже отгремело, но это не помешало руководству WWE внести коррективы в свои традиции. Специальный выездной Royal Rumble с нескромной пометкой Greatest («Величайший») состоялся 27 апреля в Саудовской Аравии. Впервые в истории «Королевской битвы» ежегодное событие прошло второй раз за год.

О том, что американцы в спандексе будут развлекать публику в одной из самых консервативных стран арабского мира, стало известно в марте. Босс WWE Винс Макмэн пообещал зрелище исторического масштаба. Проведение Royal Rumble представили как часть 10-летнего сотрудничества в поддержку инициативы «Видение 2030», программы социальных и экономических реформ в Саудовской Аравии.

Несмотря на благие речи и устремленные в светлое будущее взгляды сторон-организаторов, одно важное обстоятельство придавало грядущей «Королевской битве» налет средневековой дремучести.

Женщинам-рестлерам, или дивам, запретили развлекать публику. WWE покорно пошла на условия арабской стороны. На гастроль в пустыню отправился исключительно мужской состав.

В Саудовской Аравии, несмотря на технологический рост, бьющие фонтаны нефти и прочее, царят монархия и шариат. И если в других арабских странах див WWE попросили бы прикрыть тело, сменив боевые бикини на менее откровенную паранжу, то саудиты напрочь отказались от женщин на ринге.

Хотя в качестве зрителей Royal Rumble женщин и детей саудиты вытерпели. Просочилось женское тело и на экраны спортивной арены. По ошибке (или по недосмотру коварных американцев) правоверным зрителям показали кадры рекламы WWE, где рестлеры из Raw и Smackdown дружно поют песенку о том, как важно объединяться. В одном из них, вся такая из себя — с распущенными волосами, в одном лишь слитном купальнике леопардового раскраса, — предстала дива WWE Кармелла.

Зрители встретили незваную гостью неоднозначно. Некоторые предсказуемо издавали «бу», другие же, напротив, приветствовали американку.

Спортивные власти Саудовской Аравии отреагировали выпуском официального извинения перед болельщиками. Да, они попросили прощения за «неполадку» — показ женщины в рекламе.

Несмотря на позитивные изменения — местных женщин с июня 2018 года официально пустят за руль автомобиля, — Саудовская Аравия — не лучшее место на планете, чтобы родиться девочкой.

«Грубо говоря, из-за места моего рождения я обладаю меньшими правами, чем та же женщина, которая родилась в Швеции, Англии или Франции», — сказала однажды отважная феминистка Памела Бом.

В стране официально отсутствует брачный возраст. Девочек религиозные мужи советуют выдавать замуж с девяти лет. А до 2013 года домашнее насилие не считалось у саудитов уголовным преступлением. Кстати, изнасилование таковым не является до сих пор.

В спорте дела тоже нерадужные (про «радугу» в Саудовской Аравии вообще отдельная история). До 2008 года у страны не было женщин-спортсменок на Олимпиадах. Только в 2013 году школьницы получили возможность заниматься спортом. До последнего времени и присутствие женщин на трибунах спортивных мероприятий было нонсенсом. В 2014 переодевшуюся мужчиной болельщицу, проникшую на футбольный матч, задержала полиция.

Особая ирония заключается в том, что Greatest Royal Rumble арабская пресса встретила как настоящий праздник гендерного равенства. В частности, Arab News в освещении «Королевской битвы» делала акцент на «пестроту» аудитории. На матче присутствовали зрители разного пола и возраста. Событие нарекли первым спортивным вечером, на который пустили женщин.

«Семьи смогли провести незабываемый вечер вместе», — отмечается в заметке.

В Штатах WWE, напротив, весьма настойчиво продвигает бои своих див. Даже анонсировано целое шоу, посвященное исключительно женскому рестлингу. Чуткие и к феминистским ноткам боссы даже по-своему ударили по сексуальной объективизации женщин. Новичок WWE Ронда Роузи подчеркнуто отличается от других рестлерш, которые больше напоминают фитнес-моделей, чем борцов. Роузи все еще опасная красотка, но на ринге она скорее отмечается эффектными действиями, чем… другими достоинствами.

Явное расхождение внутренней и внешней политики WWE пришлось объяснять Полу Левеску, или Трипл Эйчу, — рестлеру и по совместительству вице президенту компании.

«Понимаю, что у людей возникнут вопросы по данному решению. Но также надо понимать, что каждая культура отличается. И даже если вы не согласны с конкретными аспектами отдельной культуры — это не повод сбрасывать ее со счетов. Нельзя указывать ни стране, ни религии, как им улаживать свои вопросы», — отметил бывалый атлет. Кстати, и самому Трипл Эйчу довелось выступить на GRR. На глазах изумленных саудитов, женщин и детей с ним «сражался» сам Джон Сина

Ходили слухи, что WWE заплатит дивам за неучастие в событии. Однако обозреватель прорестлинга и боев без правил Дэйв Мелцер отметил, что среди рестлеров об этом слыхом не слыхивали.

Вероятнее всего, американцы поступились принципами за солидный куш. Сколько стоило королю привезти заморских гигантов — неизвестно. Но учитывая тренд на роскошь, а также информацию о том, что Саудовская Аравия вложила 400 миллионов долларов в компанию, владеющую правами на UFC, кажется, Винс Макмэн не просто продвигал свои бренды на перспективном рынке.