Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»

«Локомотив» после «нулей»

«Про «Локомотив» в последнее время говорили, будто бы он забуксовал. Это неправда. Локомотивы не буксуют. У них иначе жизнь течет: либо едешь, либо стоп-кран. Вот «Локо» и ехал, просто тихоходом, на малых оборотах. 0:0, 0:0 — чем не колеса? Ими иногда и похвастать можно. Например, «Ахмат» еле ноги унес из Черкизова — а затем в Тушине устроил голевую вакханалию и отсек "Спартак" от золота. На вес которого, получается, была та ничья «Локомотива». В принципе, железнодорожников устраивали нули и в Краснодаре…», — пишет автор «Советского спорта» Евгений Зырянкин

Кадровые потери

«Пожалуй, не хватало «Локо» Чорлуки. В первой части сезона команда без него обходилась, но в апреле хорват снова стал важным элементом в обороне. Причина его непопадания в заявку на матч банальна — небольшое повреждение. Кроме того, бросалось в глаза отсутствие Фернандеша. Португалец, который по праву претендует на звание лучшего игрока чемпионата, остался в запасе тоже из-за проблем со здоровьем и не оптимальной формы.

Была кадровая потеря и у «Краснодара» — травму получил Шатов. Но арендованный у "Зенита" хавбек, при всем уважении к его таланту, пока не стал для «быков» ключевой фигурой. И про его отсутствие как-то даже не вспоминалось», — отмечает автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков

Под диктовку «Краснодара»

«Гости события не форсировали, осваиваясь в «своем» футболе — с разрушением непростой атаки и раздольем в контрвыпадах. Дышать по-футбольному хозяева Джефферсону Фарфану, Ари и братьям Миранчукам не давали, но «красно-зеленые» практически во всех матчах сезона такого типа, когда соперник считает себя не хуже «Локо», прибавляли в давлении.

И вся атакующая компания железнодорожников постепенно обосновывалась неподалеку от владений вратаря Андрея Синицына . Агрессивно на опережение с первых минут действовал лишь опорный хавбек «Локо» Дмитрий Тарасов , при этом острота все чаще исходила от «Краснодара». Маурисио Перейра мог открыть счет, но ему не хватило неточности при исполнении удара метров с 25-ти в верхний угол ворот Гилерме, а прострел Кристиана Рамиреса пришелся в Тарасова.

Семин нервничал, но понимал, что в играх с «Краснодаром» такого рода опасности избежать не удается никому. Не обязательно контролировать мяч, главное, не терять контроля над ситуацией. И после резвых выпадов краснодарцев опорная зона «Локо» из Тарасова и, конечно, Игоря Денисова , оттесняла противника на свою половину поля.

Первый тайм проходил под диктовку «Краснодара», но тактически обе команды выполняли свой минимум. Только для того, чтобы одним побеждать в РФПЛ, а другим добиваться места в Лиге чемпионов, нужно было немедленно усиливать игру. Смолов понял это на 29-й минуте по-своему — грамотно открылся в штрафной «Локо» и вырезал крутой по задумке пас на Виктора Классона . Но техническое исполнение сложного элемента внешней стороной стопы у форварда сборной России вышло на троечку.

Перейра и Вандерсон тут же добавили эффектной картинки в виде скоропалительных попыток пробить по мячу, но оборона «Локомотива» сработала на блоке спокойно и без паники. Но именно Смолов не использовал самый опасный момент первого тайма на 44-й минуте, не сумев пробить в падении сильно и точно из самого центра штрафной», — анализирует события первого тайма обозреватель «Р-Спорта» Анатолий Самохвалов

Индивидуальные ошибки

«Первый тайм прикатился к перерыву растоптанным, как бумажный самолетик в толпе противников закрытия Telegram. Чемпионство «Локо» вроде бы по-прежнему висело в воздухе, но забирать его силой лидер таблицы не решался.

И после перерыва ситуация не поменялась. «Краснодар» распознал оторопь команды, которая много лет не становилась чемпионом, и усилил давление. Юрий Сёмин после игры скажет, что матч был хорошим, но вряд ли он действительно так думает. «Локо» не выбили зубы — команда будто боялась сама предъявить свою улыбку, как у Роберто Фирмино

И конечно, когда речь идет о неуверенности и недостатке агрессии, все решили индивидуальные ошибки. Одна привела к пенальти, а вторая, у Неманьи Пейчиновича, подвела жирную черту под главой о железнодорожных чемпионских сомнениях. Детская ошибка, и Фёдор Смолов , по-прежнему злой-злой после несправедливой дисквалификации, выступает в роли палача. 2:0 — «главный выезд десятилетия» откладывается на неопределенный срок», — пишет Антон Михашенок из «Чемпионата».

«Мурад Мусаев профессионально портит праздник всем подряд. В дебютном матче РФПЛ 34-летний тренер вооружился Шатовым и отлупил «Зенит», потом зашиб дома «Арсенал» Дзюбы и был в 15 минутах от победы над ЦСКА. Против «Локо» Мусаев выглядел больше другом и буфером, чем мотиватором, — не кричал на футболистов после ошибок, лишь жестами показывал, куда лучше бежать и отдавать. «Очень доволен содержанием матча», — удивил на пресс-конференции тренер. И пояснил: «Такие матчи — праздник, ради них мы боремся и получаем травмы».

Уже после пенальти Смолова стало понятно, что заготовленные «Локомотивом» золотые блестки отправятся на «РЖД-Арену», а со вторым голом русского бомбардира игра зачахла насовсем», — рассказывает Данил Тармасинов из Eurosport.ru

Скомканный финиш «Локо» и солидный «Краснодар»

«Будто намеренно «Локомотив» решил сохранить интригу в чемпионате до самого конца. Команда Юрия Семина играла на равных с «Краснодаром», создала примерно столько же моментов, что и соперник, но совершила две грубые или даже глупые ошибки. И так уж получилось, что одна последовала за другой. В итоге — поражение, которое может скомкать «железнодорожникам» финиш чемпионата.

Нет ничего глупее рассуждений о том, может ли позволить себе так играть будущий чемпион. Может ли «Локомотив» приезжать к сопернику, зная, что нужна лишь одна победа для завоевания титула, и проигрывать? Да, может! Команда приехала не в Махачкалу, не в Хабаровск, не в Пермь, не в Тулу. Соперником был «Краснодар», который после назначения Мурада Мусаева, действительно стал играть так, как это хочет видеть владелец Сергей Галицкий . В атаке неизменно бурлит идея, ушли нелепые передачи, а Федор Смолов кладет мячи не хуже Харри Кейна . «Краснодар» стал играть солидно, с позиции силы, в том числе против «Зенита» и ЦСКА. Сохранив шансы на Лигу чемпионов. «Быки» вышли играть против «Локомотива» не за ЦСКА, не за «Спартак», а за самих себя. За свое право впервые попасть в главную еврокубковую кампанию», — подчеркивает корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин

«Это не говорит, что у «Локомотива» кризис, и теперь команда упустит чемпионство, хотя в трех последних матчах «железнодорожники» не выигрывают и не забивают. Но ведь и «Краснодар» сейчас очень хорош. Игра «быков» — прекрасный сон Игоря Шалимова , который сбывается при новом главном тренере. «Железнодорожники» не упустили чемпионство, они просто не смогли оформить его за два тура до финиша», — добавляет Зимин.

Три интриги

«Победа «Краснодара» зажгла сразу три интриги.

Первая: Смолов догнал Промеса в списке бомбардиров — у обоих футболистов по 14 голов. Смолову с «Краснодаром» играть против «СКА-Хабаровска» и "Рубина" , Промесу со «Спартаком» — против «Ростова» и «Динамо».

Вторая: «Краснодар» не бросает мечтать о Лиге чемпионов. Хоть пока и с того же пятого места, где и находился перед туром. Но теперь до третьей строчки — два очка. Правда, мечты кажутся не очень реальными — у ЦСКА остались матчи дома против «Арсенала» и «Анжи». Да еще и в случае равенства очков выше окажутся красно-синие.

Третья: «Локомотив» может упустить чемпионство. Впрочем, задача осталась прежней — надо набрать два очка в двух матчах против «Зенита» (дома) и «Арсенала» (в гостях). Если бы «Локо» не проиграл, то из чемпионской гонки уже сегодня официально бы выбыл ЦСКА. А так, пока те же три претендента.

"Армейцам", чтобы стать чемпионами, надо выиграть два матча, рассчитывать на одну осечку «Спартака» и верить в то, что «Локомотив» дважды проиграет. «Спартаку» нужны две победы и максимум одно очко «Локо» в оставшихся играх», — констатирует «Бомбардир.ру».