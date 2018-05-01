Бывший руководитель «Трактора» подвел итоги десятого Кубка Гагарина 

Бывший вице-президент и директор челябинского «Трактора» Владимир Кречин подвел итоги десятого Кубка Гагарина, который выиграл казанский «Ак Барс». Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Я бы хотел отметить планомерную работу Анвара Гатиятулина. Разочарованием можно назвать всех тренеров, кого уволили. Шли с командами, хотели что-то выиграть, но не дошли до конца сезона", — рассказал эксперт.
Кречин также отметил наиболее выдающихся хоккеистов, которые показали себя в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
"Среди хоккеистов молодой Виталий Кравцов из «Трактора» очень сильно раскрылся в плей-офф. Здорово сыграл Джастин Азеведу, он просто красавец, с «Ак Барсом» сотворил что-то невероятное. И я очень рад за Даниса Зарипова, который стал пятикратным обладателем Кубка Гагарина", — добавил он.
Ранее «Ак Барс» сделал квалификационные предложения семи хоккеистам, у которых сроки действия контрактов завершаются 30 апреля.