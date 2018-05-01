Бывший руководитель «Трактора» подвел итоги десятого Кубка Гагарина

"Я бы хотел отметить планомерную работу Анвара Гатиятулина . Разочарованием можно назвать всех тренеров, кого уволили. Шли с командами, хотели что-то выиграть, но не дошли до конца сезона", — рассказал эксперт.

Кречин также отметил наиболее выдающихся хоккеистов, которые показали себя в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Ранее «Ак Барс» сделал квалификационные предложения семи хоккеистам, у которых сроки действия контрактов завершаются 30 апреля.