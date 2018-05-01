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«Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
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«Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
На поле стадиона «Саньяго Бернабеу» с первых минут в составе "Реала" выйдут Кейлор Навас, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лукас Васкес, Лука Модрич, Матео Ковачич, Тони Кроос, Марко Асенсио, Криштинау Роналду и Карим Бензема.
"Бавария" представлена следующими игроками: Свен Ульрайх, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Давид Алаба, Корентин Толиссо, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер, Хамес Родригес, Франк Рибери и Роберт Левандовски.
"Газета.ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча начнется в 21:45 мск.
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