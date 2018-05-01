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Вадим Мелихов: Комиссия СБР по рассмотрению заявок тренеров соберется 10–11 мая
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Вадим Мелихов: Комиссия СБР по рассмотрению заявок тренеров соберется 10–11 мая 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) и глава комиссии по рассмотрению заявок тренеров на замещение вакантных должностей в спортивных сборных командах России по биатлону Вадим Мелихов рассказал о поступивших заявках и планах работы комиссии:
"Порадовала активность тренеров, — сказал Мелихов, чьи слова приводит официальный сайт СБР. — Заявки поступали вплоть до последнего дня, всего их было принято 32. На сегодняшний день всем членам комиссии направлены списки тренеров, представивших свои программы, а вскоре будут отправлены и сами программы. Полагаю, что конкурсная комиссия сможет собраться 10 или 11 мая".
"Что касается времени начала сборов, то на тренерском совете внимание всех присутствовавших было обращено на то, что в сезоне-2018/19 чемпионат мира пройдет лишь в марте, в связи с чем первые сборы целесообразно начинать в июне. В мае спортсмены первой сборной будут проходить восстановительные сборы под руководством личных тренеров", — добавил Мелихов.
Вакантными являются должности старших тренеров, тренеров по функциональной и стрелковой подготовке в мужской и женской основных командах. Кроме того, заявки принимались на должности старшего тренера по резерву, тренеров по стрелковой и функциональной подготовке в резервных составах женской и мужской командах, а также в юниорских сборных. Помимо Мелихова, в состав комиссии по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл вошли Валерий Захаров, Максим Кугаевский, Юрий Кашкаров, Иннокентий Каринцев, Николай Савинов.
В прошедшем сезоне мужскую команду возглавляли Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую — Сергей Коновалов.
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